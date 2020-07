Una foto di Belen fa infuriare Maurizio Costanzo: “Ora chi avrà il coraggio di parlare?”

Maurizio Costanzo infuriato con Belen Rodriguez. Tutto è partito dalla riappacificazione tra la showgirl argentina e Nina Moric, ma la fotografia che ha fatto il giro del web non è piaciuta per niente al marito di Maria De Filippi e il motivo è semplice: zero mascherina e zero misure di sicurezza. “Credo che chi ha un ruolo pubblico debba stare attento il doppio a dare il buon esempio”, ha spiegato Maurizio Costanzo, riferendosi alla fotografia in questione che ritrae Belen e la Moric strette in un abbraccio in un locale e che cantano insieme al karaoke. “Chi avrà mai il coraggio di parlare di un nuovo lockdown a quelli che hanno dovuto chiudere le attività per mesi o a quelli che hanno perso lavoro e denaro? Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari”. Costanzo ne ha parlato nella sua rubrica su NuovoTv; una lettrice infatti gli ha scritto: “Mi ha colpito un’immagine che ritrae Belen e la Moric che parlano tra loro a distanza ravvicinata all’interno di un locale affollato a Capri”. La risposta di Costanzo è stata: “Così non va affatto bene”.

Intanto, su una intervista a Nuovo, la Moric ha raccontato di aver incontrato Belen durante una cena e di averla abbracciata. “Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica”.

