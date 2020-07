Belen Rodriguez, la mamma di Antinolfi racconta come si sono conosciuti: “Merito mio”

Il gossip che ha incendiato l’estate 2020 è quello che coinvolge Belen Rodriguez e Stefano De Martino: mentre ancora ci si interroga sulla natura del presunto tradimento, in tanti continuano a chiedersi quale sia la natura del legame tra Belen e Gianmaria Antinolfi. Stanno davvero insieme? Quello che è certo è che la bella argentina sta vivendo un momento molto particolare, per cui l’obiettivo corrente è godersi l’estate lasciando da parte i problemi con l’ex marito. Al suo fianco, però, è stato visto spesso Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano che sembrava essere l’uomo adatto ad aiutare Belen nell’impresa di dimenticare i problemi.

Della loro relazione si conosce ancora troppo poco, ma a farsi avanti è stata la mamma di Antinolfi, Esmeralda Vetromile, la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, svelando qualche retroscena sulla relazione tra Belen e suo figlio. Secondo la Vetromile, la loro relazione è autentica e non frutto di dicerie; in più, la donna ha dichiarato di essere stata lei la responsabile del loro primo incontro. “Belen e Gianmaria si sono conosciuti alla festa per il 35 anni di lui. Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belen”.

Non era certa che scattasse la scintilla, ma quantomeno la donna si augurava l’inizio di un’amicizia, per cui non è stato un incontro organizzato a tavolino. La mamma di Antinolfi ha poi avuto modo di dire la sua anche sulle dichiarazioni di Dayane Mello, la quale aveva spiegato che, mentre Gianmaria si frequentava con Belen, stava vedendo anche lei. La mamma di Antinolfi però non è d’accordo: “Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente”, ha precisato la donna.

Ma questo interesse durerà? La Vetromile non vuole sbilanciarsi più di tanto: “Sono felice di vedere mio figlio con Belen? Diciamo che sono po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà”. Se lo chiedono tutti, del resto. Intanto Belen si trova a Ibiza senza Antinolfi al momento.

Leggi anche:

1. “Stefano De Martino sospetta che sia stata Belen a raccontare del presunto flirt con la Marcuzzi” / 2. Dayane Mello, ex di Gianmaria Antinolfi, mette in guardia Belen Rodriguez: “Stai attenta” / 3. “Belen stava giocando con l’iPad di Stefano quando sono arrivati i messaggi della Marcuzzi”: così ha scoperto il tradimento / 4. Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: la foto del primo bacio

Potrebbero interessarti Aurora Ramazzotti non teme le “imperfezioni”: la foto al naturale fa boom di like “Stefano De Martino sospetta che sia stata Belen a raccontare del presunto flirt con la Marcuzzi” Michelle Hunziker racconta la fine dell’amore con Eros Ramazzotti: “Ecco perché ci siamo lasciati”