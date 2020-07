Così Belen ha scoperto i messaggi di Alessia Marcuzzi a De Martino: la rivelazione di Oggi

Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il gossip dell’estate si è incendiato negli ultimi giorni, dopo le clamorose rivelazioni di Dagospia, secondo cui alla base della rottura tra la showgirl argentina e il ballerino ci sarebbe stata una relazione segreta tra De Martino e Alessia Marcuzzi. Il triangolo sì, verrebbe da dire. Ad avallare questa tesi è anche il settimanale Oggi, con nuovi dettagli.

“Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”. Così, secondo quanto riporta Oggi, sarebbe iniziato il triangolo amoroso dell’estate che vede protagonisti Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

La ricostruzione fornita dal settimanale si basa su una fonte ritenuta qualificatissima, che conosce bene sia De Martino sia la Marcuzzi. Non sarebbe dunque un caso, prosegue Oggi, se nelle settimane precedenti si parlava con insistenza di una profonda crisi tra la conduttrice di Temptation Island Vip e il marito Paolo Calabresi. Il settimanale, infine, spiega meglio chi è la nuova fiamma di Belen, Gianmaria Antinolfi. Secondo quanto riporta la rivista, l’imprenditore avrebbe confidato agli amici: “Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato”. Per ora Belen tace, ma la sensazione è che il gossip dell’estate sia ben lontano dalla parola fine.

