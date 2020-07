Gianmaria Antinolfi, chi è l’imprenditore con cui Belen ha trascorso il weekend a Capri

In questi giorni le cronache del gossip non fanno che parlare dell’affaire Belen-Stefano De Martino, con la coppia che ha recentemente avuto una nuova crisi dopo il ritorno di fiamma: i due si sono nuovamente allontanati e, solo pochi giorni fa, Dagospia ha parlato di una storia tra l’ex marito della showgirl e Alessia Marcuzzi, che però entrambi hanno finora smentito. Il sito di Roberto D’Agostino, oltre a parlare della presunta relazione tra il conduttore di Made in Sud e la Marcuzzi, ha anche raccontato del weekend che Belen ha trascorso a Capri insieme ad un affascinante imprenditore napoletano.

Si tratta di Gianmaria Antinolfi, giovane uomo d’affari impegnato nel settore del fashion. Moro e con gli occhi chiari, Gianmaria ha da poco compiuto 35 anni e ha festeggiato il compleanno in compagnia di Belen Rodriguez, Jeremias, Mattia Ferrari e altri amici. Il party si è tenuto in barca, poi giunta sull’isola di Capri. Lì la comitiva ha cenato allo storico ristorante dei vip Villa Verde e concluso la serata all’Anema e Core. Ma per tornare alle questioni di business, Antinolfi è il sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, entrambe di proprietà della Kering, gruppo internazionale legato a brand importanti come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen e Pomellato. A fare da tramite tra Belen e Gianmaria sarebbe stato Mattia Ferrari.

