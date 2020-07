“Stefano De Martino sospetta che sia stata Belen a raccontare del presunto flirt con la Marcuzzi”

“Stefano sospetta che sia stata Belen a raccontare di lui e la Marcuzzi”

Stefano De Martino ha tradito Belen? Ha una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi? Non si parla d’altro in queste settimane e il gossip più hot dell’estate sta prendendo una piega inaspettata. Come riporta Dagospia, De Martino avrebbe realizzato soltanto adesso che a spifferare il suo segreto passionale sia stata proprio Belen. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, all’esplodere del pettegolezzo, si era affrettato a smentire il presunto flirt tramite delle storie Instagram, bollando tutto come fake news. Nessuno, a quanto pare, ha creduto alle parole di De Martino, tanto che il gossip ha continuato indisturbato ad evolversi. Sulle pagine del settimanale Nuovo, un amico del conduttore di Made in Sud avrebbe raccontato un dettaglio succoso: “Lui si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi”.

Stefano De Martino quindi nutre dei sospetti su Belen? “L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire”, ha continuato la fonte di Nuovo. “Perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico”. Che Belen si sia voluta vendicare dell’ex? Ma, come sottolinea Dagospia, per quale motivo interrogarsi su un’azione, quando è stato proprio Stefano a definire le voci false? C’è un fondo di verità in questa storia? Del resto, è stato proprio Dagospia tempo fa a svelare che era stata Belen a scoprire della tresca con la Marcuzzi, dopo aver trovato le prove sull’iPad di Stefano.

Sempre il magazine Nuovo avrebbe poi svelato che la Marcuzzi ha trascorso dei giorni da sola a Positano per riflettere su come gestire questa faccenda velenosa: il marito l’avrebbe raggiunta soltanto lo scorso weekend.

Leggi anche:

1. Alessia Marcuzzi in barca con il marito Paolo Calabresi: la conduttrice risponde così ai rumors sulla relazione con Stefano De Martino / 2. Belen prende in giro Stefano De Martino: il video sfottò all’ex marito / 3. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, la reazione del marito Paolo Calabresi: “È furioso”

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker racconta la fine dell’amore con Eros Ramazzotti: “Ecco perché ci siamo lasciati” Caterina Balivo bacchettata per la foto di famiglia in auto: il marito scatena la polemica Temptation Island, l’ex tentatore rivela cosa accade davvero a telecamere spente