Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: la conduttrice “risponde” alla presunta relazione con un video

Sulla presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è la stessa conduttrice a dire la sua: la presentatrice de Le Iene, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram un video che la ritrae nientedimeno che con il marito Paolo Calabresi! Un modo per mettere a tacere le malelingue e dimostrare che tra i due non tira aria di crisi, come sostenuto da alcuni giornali di recente, e che soprattutto la coppia non è stata scalfita dai rumors, sempre più insistenti, che volevano Alessia Marcuzzi come amante del ballerino di Amici, marito della showgirl Belen Rodriguez. Nel filmato, la Marcuzzi e Calabresi sono a bordo di una barca, probabilmente al largo di Positano dove stanno trascorrendo le vacanze, e appaiono molto complici e per nulla in crisi.

Con questo video, dunque, la Marcuzzi spera di mettere a tacere una volta per tutte il gossip dell’estate, che l’ha vista suo malgrado protagonista. Finora la conduttrice non ha mai parlato espressamente della vicenda anche se ha più volte lanciato segnali per smentire il pettegolezzo. Gli altri due protagonisti del presunto triangolo, De Martino e Belen Rodriguez, invece, hanno entrambi smentito il gossip.

Leggi anche: 1. “Belen ha scoperto la relazione clandestina tra De Martino e Alessia Marcuzzi” / 2. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, la reazione del marito Paolo Calabresi: “È furioso” / 3. “Belen stava giocando con l’iPad di Stefano quando sono arrivati i messaggi della Marcuzzi”: così ha scoperto il tradimento

Potrebbero interessarti “Il padre di mia figlia è il principe Alberto di Monaco”: donna brasiliana chiede il riconoscimento della paternità Brooklyn Beckham si sposa con la fidanzata Nicola Peltz: “Lei ha detto sì” Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, la reazione del marito Paolo Calabresi: “È furioso”