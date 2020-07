Dayane Mello a Belen Rodriguez: “Stai attenta a Gianmaria Antinolfi”

“Stai attenta”: così Dayane Mello, modella brasiliana tra le concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express, mette in guardia Belen Rodriguez sul suo nuovo compagno, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi (qui il suo profilo). L’indossatrice, infatti, faceva coppia fissa con Antinolfi fino a qualche settimana fa, prima di essere lasciata proprio per Belen Rodriguez. A raccontare ciò che è successo è la stessa Dayne Mello sulla pagine di Chi. “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!” afferma la modella al rotocalco diretto da Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 15 luglio.

Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino

Poi, la top model si rivolge direttamente alla showgirl argentina: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen”. Quello è stato l’inizio della fine: “Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia!”, ha proseguito Dayane. Ci tiene poi a precisare, lanciando un avvertimento alla showgirl argentina: “Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità…”.

Leggi anche: 1. “Belen ha scoperto la relazione clandestina tra De Martino e Alessia Marcuzzi” / 2. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, la reazione del marito Paolo Calabresi: “È furioso” / 3. “Belen stava giocando con l’iPad di Stefano quando sono arrivati i messaggi della Marcuzzi”: così ha scoperto il tradimento

Potrebbero interessarti "Elon Musk picchiava Amber Heard, non Johnny Depp" Luca Laurenti, la rivelazione sulla moglie: “Credevo avesse una storia con Paolo Bonolis” Cristina Plevani, la confessione su Pietro Taricone: “10 anni fa la sua famiglia mi chiese di non nominarlo”