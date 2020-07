Chiara Ferragni ha copiato Belen? I post su Instagram sono uguali

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono tra le persone più seguite sui social, due figure che alimentano costantemente il gossip e la cronaca rosa (soprattutto quest’estate). Tra le due non era mai sorto un clima di rivalità, ma pare che stavolta qualcuno abbia copiato qualcun altro. Come fa notare Funkweek, sugli account di entrambe è apparso un post molto simile, il cui messaggio di base è lo stesso. Partiamo con ordine.

La prima a pubblicare il post è stata Belen: sul suo account Instagram, la showgirl argentina (che sta attraversando un periodo difficile dopo la separazione da Stefano De Martino, il quale l’avrebbe anche forse tradita con Alessia Marcuzzi) ha pubblicato uno scatto del figlio Santiago, con indosso una maglietta bianca e in mano un biscotto. Nella didascalia, Belen ha scritto un tenero messaggio in spagnolo: “Lo mejor que he hecho”, che tradotto significa: “Il meglio che ho fatto”.

Poche ore dopo, anche Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto del suo Leone, con indosso una maglietta bianca (coincidenza?), senza alcun biscotto, soltanto un grande sorriso e la didascalia che recita: “Best thing I’ve ever created”, che significa “La miglior cosa che abbia mai creato”.

Leone Lucia Ferragni è spesso presente nelle storie e nei post della mamma, così come Santiago per Belen. Che il post di Belen abbia ispirato Chiara Ferragni? Si tratta di una coincidenza o una copia (carinamente) voluta?

Leggi anche:

1. No, il problema non è Chiara Ferragni ma la promozione del turismo in Italia / 2. Il dramma di Fedez e Chiara Ferragni: “Leone sembrava fosse sordo, è stato operato”

Potrebbero interessarti Belen Rodriguez, la mamma di Antinolfi rivela i retroscena della relazione: “Tutto merito mio” Aurora Ramazzotti non teme le “imperfezioni”: la foto al naturale fa boom di like “Stefano De Martino sospetta che sia stata Belen a raccontare del presunto flirt con la Marcuzzi”