Fedez e Chiara Ferragni: “Leone sembrava fosse sordo, è stato operato”

“Leone sembrava fosse sordo per questo è stato operato”: è con commozione che Fedez e Chiara Ferragni ricordano un episodio privato e doloroso, anche se con esito positivo, riguardante il proprio figlio. La toccante testimonianza è avvenuta nel corso dell’ultima puntata della prima stagione di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dallo stesso Fedez e da Luis Sal. Ospite dell’appuntamento è stata l’influencer, nonché moglie del rapper, Chiara Ferragni. Parlando dell’importanza che può avere la condivisione sui socia, Fedez ha raccontato un episodio molto privato della loro vita coniugale.

“Quando è nato Leone – ha dichiarato Fedez- sembrava fosse sordo a livello neurologico, successivamente ha dovuto fare un’operazione. Per noi neogenitori è stata un’esperienza delicata, che nessuno dei nostri conoscenti aveva mai vissuto. Per questo abbiamo deciso di raccontarla sui social e tante coppie che avevano vissuto qualcosa di simile ci hanno rassicurato”. Fedez, poi, ha raccontato che quando ha conosciuto la sua attuale moglie la prendeva in giro quando lei sottolineava “il potere della condivisione”. Il rapper ed ex giudice di X-Factor, invece, si è dovuto ricredere: “Se i social vengono usati come un mezzo e non come un fine, diventano una risorsa”.

