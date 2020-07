Quanto guadagnano gli influencer su Instagram

Tra i profili Instagram presi in esame dall’agenzia britannica Hopper HQ ci sono anche gli influencer italiani. I volti più famosi di casa nostra guadagnano cifre da capogiro per un singolo post social e nella classifica Instagram Rich List 2020 sono quasi vicini alle vetta, ma mai quanto i colleghi internazionali che si prendono il podio arrivando a incassare anche un milione per una singola foto.

La classifica degli influencer italiani – Nella classifica tra gli italiani la prima è senza dubbio Chiara Ferragni (65esimo posto) con 59.700 dollari a post, circa 53mila euro. A seguire Gianluca Vacchi al 71esimo posto con 47.600 dollari, circa 42mila euro, Fedez all’84esimo posto con 31.200 dollari, più di 27mila euro. Poi abbiamo Mariano Di Vaio al 105esimo posto con 17.900 dollari a post, quasi 16mila euro, e infine Giulia De Lellis al 114esimo posto con 14.100 dollari a sponsorizzazione, oltre 12mila euro.

Il primo posto della Instagram Rich List 2020 è invece di Dwayne Johnson, detto The Rock. Un suo post può valere un milione di dollari. Ecco i primi posti della classifica: Dwayne Johnson: 1 milione di dollari a post; Kylie Jenner: 986mila dollari a post; Cristiano Ronaldo: 889mila dollari a sponsorizzazione; Kim Kardashian: 858mila dollari; Ariana Grande: 853mila dollari.

