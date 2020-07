“Sei un pessimo esempio per tuo figlio”, l’attacco a Belen Rodriguez

Belen Rodriguez di nuovo sotto accusa. La showgirl argentina è stata presa di mira sui social dall’ennesimo hater che mirato su un punto debole: Santiago. È bastata una fotografia su Instagram a scatenare l’ennesimo polverone. Belen, immortalata in un bikini color carne davanti a una porta color pastello, ha attirato le dure critiche di un follower. “Sei un esempio per le mamme pessimo”, ha scritto l’hater. “Quel bambino che vede padri uno l’anno, nemmeno gli anni scolastici durano così poco”. Il commento ha scatenato anche la reazione di altri follower. “Il bambino sa perfettamente chi è suo padre, non preoccuparti”, ha replicato un fan. Un altro ha scritto: “Tu cosa ne sai di quanto abbia sofferto. Magari non lo dimostra e questo è il suo modo di dimostrarsi forte”. Altri ancora: “Se non ti piace lei basta non seguire il suo profilo. Se la segui è perché ti piace, non per critiche sterili stupide e scritte pure male, ha bisogno d’amore non di veleno”.

Il commento mira alla rottura tra Belen e Stefano De Martino: la coppia è scoppiata all’inizio di quest’estate e, secondo i rumors, pare che il motivo sia un tradimento (da parte di De Martino). Si sono conosciuti nel 2012, l’anno seguente è nato Santiago. Si erano già lasciati nel 2015, poi si sono riavvicinati nel 2019, finché non hanno scelto ancora una volta strade separate. In un primo momento avevano dato la colpa alla famiglia di lei, troppo invadente, poi è saltato fuori il presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi. Adesso, Belen pare che abbia una nuova fiamma nella sua vita: si tratta dell’imprenditore Antinolfi, con il quale pare stia trascorrendo parte delle sue vacanze estive.

