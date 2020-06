Principe Harry, lettera al figlio Archie: “Voglio assicurarti il futuro che meriti”

L’ultimo anno è stato ricchissimo di novità per il principe Harry, che insieme alla moglie Meghan Markle ha deciso di rinunciare al titolo reale per trasferirsi a Los Angeles e poi, come chiunque nel mondo, ha dovuto affrontare l’emergenza Coronavirus: adesso che la pandemia sembra meno pericolosa, il figlio di Carlo e Diana ha deciso di scrivere una lettera indirizzata al figlio Archie e a tutte le nuove generazioni. La missiva, scritta per supportare African Parks, organizzazione no profit di cui è presidente, ha suscitato belle reazioni e anche un po’ di commozione nel web.

“Da quando sono diventato un padre – ha scritto Harry nella lettera al primogenito Archie – sento una pressione ancora più grande perché ci assicuriamo di dare ai nostri figli il futuro che meritano, un futuro che non sarà stato portato via, e un futuro pieno di opportunità e possibilità. Io voglio che tutti noi possiamo dire ai nostri figli che sì, abbiamo visto queste sfide arrivare e, con la determinazione e l’aiuto di uno straordinario gruppo di individui, abbiamo fatto ciò che dovevamo per restaurare l’ecosistema esistente”.

Secondo le parole del principe, l’arrivo del Coronavirus ha messo ancora più in evidenza la grande sfida ecologista che tutto il mondo ha il dovere di affrontare e vincere. Quello di Harry è un appello affinché le persone si riavvicinino alla natura, partendo dall’assunto di base che l’uomo è artefice del destino suo e del pianeta in cui vive. E proprio adesso che il mondo sembra essere messo in ginocchio dal Covid-19, secondo l’ormai ex membro della Royal Family bisogna mettere l’ambiente al primo posto.

Da quando ha cambiato vita, trasferendosi in America e tornando solo saltuariamente in Gran Bretagna, le cronache raccontano di un principe Harry totalmente cambiato. E non soltanto per l’arrivo del piccolo Archie. A Los Angeles, infatti, non vuole essere chiamato principe, ma chiede di essere trattato come un uomo qualunque. Non solo per riappropriarsi di quella libertà di cui la sua famiglia ha sempre dovuto fare a meno, ma anche e soprattutto per veicolare un messaggio positivo al primogenito. E anche la lettera scritta per African Parks va in questa direzione.

