“Harry e Meghan decisero di uscire dalla famiglia reale già prima di sposarsi”

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle avrebbero “parlato a lungo della Megxit, ancora prima di sposarsi”. Queste le indiscrezioni che filtrano dal Daily Mail che cita alcune anticipazioni della biografia di coppia scritta dai duchi di Sussex dal titolo Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family, in uscita l’11 agosto.

La Megxit quindi è stata una scelta condivisa e dettata anche e soprattutto dallo stesso principe che si sentiva “profondamente infelice da molto tempo”. Secondo quanto riportato dal Daily Mail – che cita una fonte interna alla famiglia reale – i due coniugi “hanno apertamente parlato di prendere una direzione diversa ben prima del maggio 2018”, ovvero del loro matrimonio.

I retroscena sull’addio della coppia reale da Palazzo sono rimbalzati da un tabloid all’altro e si aggiungono a quelli usciti ultimamente che volevano Meghan convinta di una macchinazione ai suoi danni per farle abbandonare Buckingham Palace.

Sul Sunday Times era infatti apparso un articolo nel quale si leggeva: “Era convinta che a Palazzo fosse in atto una cospirazione contro di lei, per farla vergognare. Per questo ha chiesto subito di lasciare Kensington Palace. Credo si sia sentita un’estranea a corte fin dall’inizio della sua love story con il principe”.

Tra le altre indiscrezioni giunte durante la quarantena, quelle che parlavano di una lite tra Meghan e Kate scaturita per un paio di calze da indossare poco prima delle nozze tra I due duchi di Sussex, riportato dal Sun che citava una fonte vicina alla Royal Family.

LEGGI ANCHE: 1. L’assurdo motivo che avrebbe scatenato la lite tra Meghan e Kate/2.Harry e Meghan non saranno più Altezze Reali: l’annuncio di Buckingham Palace/3.Harry e Meghan rinunciano al titolo reale: cosa succede adesso/4.Megxit, Meghan Markle è la femminista rivoluzionaria che salva il principe dal Palazzo

Potrebbero interessarti Spagna, il video che mostra un altro “caso Floyd”: 18enne marocchino muore immobilizzato da sei persone Grenfell Tower, alle famiglie di Gloria e Marco risarcimento da 68mila euro: "Non accetteremo mai" “L’ho schiaffeggiata e non mi dispiace”: l’ex marito di J. K. Rowling risponde alle accuse di abuso