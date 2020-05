Meghan Markle, i retroscena sull’addio: “Volevano farla vergognare”

Dal momento in cui il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di dire addio ai titoli reali sono cominciati a fioccare i retroscena sulla stampa inglese. Secondo quanto riportato dal Sunday Times a Palazzo c’era qualcuno che voleva “farla vergognare”.

L’episodio era stato ribattezzato Megxit, dalla crasi tra il nome di lei e il termine “uscita” in inglese, appunto exit. Tra i retroscena che si sono spesso letti ce n’è uno nuovo che spunta tra le pagine del Sunday Times, si tratta di “una cospirazione” ai danni di Meghan.

Una fonte vicina alla duchessa ha rivelato al quotidiano un nuovo retroscena che riguarda da vicino Meghan Markle: “Era convinta che a Palazzo fosse in atto una cospirazione contro di lei, per farla vergognare. Per questo ha chiesto subito di lasciare Kensington Palace. Credo si sia sentita un’estranea a corte fin dall’inizio della sua love story con il principe”, aggiungendo che l’ex attrice: “non era abituata a convivere con determinati atteggiamenti e quindi ha spinto per un cambiamento radicale”.

La verità dei due verrà fuori solo quando l’11 agosto uscirà “Finding Freedom” la biografia che spiegherà il punto di vista della coppia reale sulla questione e che, secondo quanto riportato da una fonte al Daily Mail, rivelerebbe come sarebbe stato Harry a spingere per “uscire dalla corona” e quanto al principe non piaccia il termine “Megxit”.

