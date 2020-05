L’assurdo motivo che avrebbe scatenato la lite tra Meghan e Kate

Il motivo della lite tra Meghan e Kate sarebbe un paio di calze. Questa è l’indiscrezione che filtra dalle pagine del Sun che riprende fonti vicine ai reali e sostiene di aver svelato le radici alla base dell’antipatia tra le due reali.

Il popolare tabloid inglese riporta come in una “calda giornata” poco prima delle nozze tra Harry e Meghan sarebbe scoppiato un diverbio tra Meghan e Kate per un paio di calze. Kate – come da protocollo – voleva che tutte indossassero i collant, Meghan invece non voleva che le damigelle si coprissero le gambe visto il clima.

“Era una giornata calda e apparentemente c’è stata una discussione sul fatto se le damigelle dovessero o meno indossare i collant. Kate, seguendo il protocollo, pensava che avrebbero dovuto. Meghan non voleva che lo facessero”, scrive il Sun citando una fonte vicina alla Royal Family. A vincere la contesa fu però Meghan e le piccole damigelle di casa poterono partecipare al matrimonio senza calze.

Secondo quanto riportato dalla fonte lo scontro fu duro a tal punto che la moglie del principe William scappò in lacrime viste le tensioni tra lei e l’attrice americana. La famiglia reale, all’epoca dei fatti, definì le due “persone molto diverse”.

LEGGI ANCHE:

1.Kate Middleton o Meghan Markle? Gli inglesi hanno deciso chi è la loro preferita 2.“Ecco perché Kate Middleton è più bella di Meghan Markle”. La consulente di immagine Iris Tinunin spiega cosa si nasconde dietro le scelte di look delle Duchesse

Potrebbero interessarti La tenuta da smart working di Victoria Beckham che provoca il marito Jennifer Aniston mette un nuovo like a Fedez: le note audio per provocare Chiara Ferragni Caterina Balivo: “Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”