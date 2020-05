“Si sente inutile, è stufo della nuova vita e vuole tornare indietro”: le rivelazioni dell’amico del principe Harry

Harry d’Inghilterra non sarebbe felice della sua vita oltre Atlantico e vorrebbe tornare indietro. A rivelarlo in un’intervista al Daily Telegraph un amico del principe, il quale ha descritto Harry come “solo, senza amici né radici”. Se sua moglie Meghan Markle a Los Angeles si sente a casa, infatti, Harry non è ancora riuscito ad ambientarsi negli States; soprattutto per quanto riguarda i legami, il secondogenito di Lady Diana non ne avrebbe ancora creati di nuovi da quando ha lasciato il Regno Unito dopo la famosa “Megxit”.

“Ha molti amici nella comunità militare nel Regno Unito e ovviamente gli mancano. Questo è un momento molto strano per tutti noi, ma penso che a Harry manchi avere qualcuno che gli copra le spalle in questo momento. Non ha amici a Los Angeles, come Meghan, e non ha un lavoro. Quindi al momento è un po’ senza timone”, ha raccontato l’amico di Harry al quotidiano britannico. Tra le cose che a Harry mancano “terribilmente”, infatti, c’è la sua vita nei marines, di cui era capitano: un periodo, quello, in cui il principe fratello di William poteva indossare una divisa ed essere un ragazzo normale, come tanti altri. “A Harry manca il cameratismo delle forze armate – ha aggiunto l’insider – e non riesce a credere che in pochi mesi la sua vita sia stata letteralmente ribaltata”. Di questo ribaltamento, però, non viene incolpata la moglie, ex attrice di Suits, ma ritiene che se fosse ancora un militare “si sentirebbe più protetto” anche dalle numerose critiche, giunte da più parti, per quanto riguarda la sua decisione di lasciare l’Inghilterra e andare a vivere lontano dalla famiglia reale. Decisione che lo ha portato anche alla sofferta conseguenza di rinunciare ai titoli militari, come quello di comandante onorario della RAF e comandante della Royal Navy.

La vita di Harry in California, al momento e in questi lunghi mesi di pandemia, si è dunque concentrata sul piccolo Archie, che ha da poco compiuto un anni, mentre sua moglie si dedica a delle attività filantropiche – come la fondazione Archewell – e riprende contatto con tutti i suoi ambienti. Una novità in arrivo, comunque, c’è: i due coniugi avrebbero finalmente trovato la casa da comprare a Los Angeles: una villa da 12 milioni di euro a Pacific Palisades, lo stesso quartiere dove vivono star di Hollywood come Ben Affleck e Tom Hanks.

