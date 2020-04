Harry e Meghan annunciano il loro nuovo brand: critiche per il tempismo

Sono cambiate tante cose da quando Harry e Meghan hanno deciso di cambiare vita e allontanarsi dalla famiglia reale britannica. I due, nel frattempo, hanno confermato il nuovo nome per la loro fondazione di beneficenza, considerando che non possono più usare il brand “Sussex Royal”. Si chiamerà “Archewell”, marchio che deriva dal greco arche, “fonte di azione”, e che già aveva ispirato la scelta del nome del figlio, Archie appunto.

In base alla domanda di marchio registrato depositata negli Stati Uniti da Meghan e Harry, la coppia sta pensando a molte attività da finanziare tramite Archewell, dalla beneficenza alla creazione di siti web, passando per la produzione di film, libri, riviste e show televisivi, ma anche la vendita di oggetti e vestiti, senza dimenticare l’organizzazione di premi per entità ed individui che si sono distinti in campo benefico.

Eppure su Harry e Meghan sono piovute molte critiche da parte del popolo britannico per il tempismo non proprio perfetto di questo annuncio. In questi giorni infatti il Regno Unito, come gran parte d’Europa, sta facendo i conti con la crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus. Inoltre gli inglesi sono preoccupati per le condizioni di salute di Boris Johnson, attualmente in terapia intensiva.

Soltanto questa domenica, il 5 aprile, la Regina Elisabetta ha tenuto uno storico discorso alla nazione per dimostrare unità e infondere coraggio ai sudditi. Insomma, secondo molti Harry e Meghan potevano aspettare un momento migliore prima di informare tutti sui loro piani futuri. Mancanza di sensibilità?

