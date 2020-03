William e Kate negano il saluto a Harry e Meghan: cala il gelo | VIDEO

Harry e Meghan, dopo lo strappo con la famiglia reale di qualche mese fa, tornano in Inghilterra. L’accoglienza, però, non è delle più calorose. Un video diffuso su Twitter mostra infatti l’imbarazzo e il gelo tra Harry e Meghan e William e Kate, questi ultimi negano il saluto ai primi.

Quando William e Kate entrano all’Abbazia di Westminster per le celebrazioni della Giornata del Commonwealth, Harry e Meghan erano già seduti ai loro posti. Le due coppie reali si sono incrociate ma il saluto è avvenuto rapidamente e a distanza.

Dal prossimo 31 marzo, i duchi di Sussex non potranno più utilizzare i titoli reali e non riceveranno più denaro pubblico. La celebrazione per il Commonwealth Day è stata l’ultima apparizione ufficiale da membri senior della famiglia reale.

