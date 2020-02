Harry e Meghan tornano a Londra

Harry e Meghan tornano a Londra per la prima volta dopo la rinuncia al titolo di Altezze Reali.

La coppia è in volo dal Canada alla volta del Regno Unito per prepararsi al Commonwealth Service che si terrà nell’Abbazia di Westminster il 9 marzo prossimo. Un evento solenne in cui la Regina Elisabetta pronuncerà un atteso discorso. I duchi di Sussex resteranno nel capoluogo britannico fino a fine mese, per poi trasferirsi una volta per tutte nella nuova casa.

Dal primo aprile, poi, quando è prevista la chiusura del proprio ufficio di Buckingham Palace, potranno iniziare la nuova vita Oltreoceano.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni del Daily Mail, sembrerebbe che la Regina abbia richiesto di rinunciare al marchio ufficiale, Sussex Royal, per fini commerciali, di raccolta fondi o beneficenza. E i sudditi di sua maestà sembrano essere d’accordo. Qualcuno twitta, “Ben fatto”, e altri li suggeriscono di usare il marchio di H&M.

