Sopravvive a Covid, malaria, dengue e al morso di un cobra reale: l’incredibile storia di Ian Jones

Un cittadino britannico, Ian Jones, già contagiato dal Covid-19, è stato dimesso dalla terapia intensiva due giorni dopo essere stato morso da un cobra reale nella città di Jodhpur, nello Stato indiano del Rajastan. La famiglia dell’uomo, che si è trasferito in India pochi mesi fa e dall’inizio della sua permanenza ha già contratto la malaria, la dengue e il Coronavirus. Lo riporta l’agenzia Agi.

Jones, che dirige un’Ong dedicata al sostegno ai poveri, al momento del ricovero aveva perso la vista e non riusciva a muovere gli arti. Sia la cecità che la paralisi si sono però rivelate transitorie, tanto che l’uomo è stato presto rispedito a casa per proseguire la convalescenza da un morso con conseguenze spesso fatali. I medici che lo hanno curato si sono detti ottimisti sul recupero dell’operatore umanitario, che è inoltre risultato negativo al nuovo test per il Coronavirus al quale è stato sottoposto. “Papà è un combattente“, ha commentato il figlio Seb, assicurando che il genitore “rimane risoluto nella sua determinazione nel restare nel Paese e continuare il suo lavoro per soccorrere le persone che hanno bisogno del suo aiuto”.

British charity worker Ian Jones was bitten by a cobra in #Rajasthan‘s #Jodhpur district and was recovering from the bite after having survived both malaria and Covid-19 during his time in #India.https://t.co/rnQn3vKiYN

— IndiaToday (@IndiaToday) November 21, 2020