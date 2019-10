Le ultime notizie sulla guerra della Turchia contro i curdi in Siria GUERRA TURCHIA SIRIA – Dopo il ritiro delle truppe americane dal nord-est della Siria, il 9 ottobre 2019 la Turchia ha avviato l’operazione militare “Fonte di Pace” con l’obiettivo di neutralizzare le forze curde siriane presenti sul territorio. L’obiettivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stabilire una zona cuscinetto lungo il confine tra Siria e Turchia sgombra dai combattenti curdi. Il conflitto nel Paese mediorientale, che in molti davano per concluso, è così tornato al centro dell’attenzione internazionale. LE ULTIMISSIME Dopo l’accordo per una nuova tregua di 150 ore raggiunto ieri a Sochi, in Russia, tra Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin, oggi, mercoledì 23 ottobre, le forze armate di Turchia e Russia hanno iniziato i pattugliamenti lungo il confine nord-est della Siria per verificare che la zona sia sgombra dai curdi. Da Washington, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che toglierà le sanzioni che erano in programma contro Ankara, a condizione che la tregua accordata da Erdogan sia permanente. Oggi anche il presidente siriano Bashar al Assad ha accettato l’accordo sul cessate il fuoco. L’intesa esclude il quarto soggetto in campo, le milizie e la popolazione curda. Il bilancio del conflitto

Intanto, il bilancio delle vittime di questa guerra condotta dalla Turchia in Siria continua a salire: Erdogan ha parlato di 775 terroristi curdi neutralizzati (cioè feriti, colpiti o uccisi) e ha annunciato che sono morti 7 soldati turchi, 79 miliziani alleati e 20 civili. Secondo i dati dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, invece, nel conflitto sono morti finora già 300 civili. L’Onu riferisce inoltre di circa 300 sfollati.

Guerra in Siria: tutti gli ultimi aggiornamenti

Qui le ultime notizie, il bollettino, di mercoledì 23 ottobre 2019:

ore 18,05 – Trump: “Toglieremo le sanzioni alla Turchia” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che toglierà le sanzioni alla Turchia, sottolineando che “la tregua in Siria sta tenendo molto bene” e affermando che Ankara “ha detto che la renderà permanente”. “Se la Turchia non onora i suoi impegni, in particolare sui diritti umani, gli Usa si riservano tuttavia il diritto di imporre sanzioni, inclusi i dazi sull’acciaio e su altri prodotti”, ha precisato Trump. Qui l’articolo completo.

ore 17,20 – Usa: “100 terroristi scappati” – Oltre 100 miliziani dell’Isis che erano detenuti sono scappati dalla Siria da quando è iniziata l’offensiva turca contro i curdi nel nord del Paese. Lo ha dichiarato James Jeffrey, emissario Usa in Siria, davanti alla commissione esteri della Camera. “Direi che il loro numero è ora superiore a cento. Non sappiamo dove si trovino”, ha detto. Qui l’articolo completo.

ore 13,30 – Le forze russe passano il confine – Le forze russe hanno attraversato il fiume Eufrate attorno a mezzogiorno (le 11 in Italia) e si dirigono verso la frontiera tra Siria e Turchia, come previsto dall’accordo raggiunto ieri a Sochi da Putin ed Erdogan. Lo riferisce il Ministero della Difesa russo citato dalle agenzie Tass e Interfax

ore 10,00 – Commissione Ue: “Conflitto in Siria deve finire” – “La guerra tra Turchia e Siria deve essere interrotta, deve finire, ed è fondamentale che i civili vengano protetti, che venga rispettato il diritto internazionale. Gli operatori umanitari devono poter accedere alle persone bisognose e devono poter essere adottate tutte le precauzioni per evitare un attacco ulteriore agli istituti sanitari, ai medici e ai loro convogli”. Lo ha dichiarato il commissario europeo agli aiuti umanitari Christos Stylianides, che ha ribadito alla Plenaria del Parlamento europeo la posizione dell’esecutivo comunitario sull’intervento militare turco nel nord-est della Siria.

ore 09,40 – Assad accetta spartizione territorio turco-russa – Il presidente siriano Bashar al Assad ha accettato in toto l’accordo tra Russia e Turchia sulla spartizione in aree di controllo e influenza tra le truppe di Ankara e quelle di Mosca nel nord-est della Siria. Lo riferiscono media panarabi e siriani, citando fonti politiche a Damasco. Il presidente russo Putin e Assad si erano sentiti ieri telefonicamente, dopo che il primo aveva raggiunto con il presidente turco Erdogan l’intesa in dieci punti.

ore 8,00 – Turchia: “Ritiro curdi completato, l’offensiva non riprende” – “Non è necessario” riprendere l’offensiva della Turchia contro i combattenti curdi in Siria, visto che “il loro ritiro” dalle zone di confine è stato “completato”, come “ci hanno confermato gli Stati Uniti”. Lo ha detto in una nota il Ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, secondo quanto riportano i media internazionali, spiegando che “in questa fase, non è necessario effettuare una nuova operazione”.

ore 7,00 – Prigionieri Isis fuggiti dalle prigioni in Siria – Poco più di 100 degli 11.000 detenuti dell’Isis in Siria sono scappati. Lo afferma il segretario alla Difesa americano, Mark Esper, in un’intervista a Cnn, sottolineando che gli Stati Uniti sono ora in nuova fase della campagna per sconfiggere l’Isis.

Guerra Siria-Turchia: cosa è successo dall’inizio del conflitto a oggi

Da tredici giorni va avanti l’offensiva militare della Turchia contro i curdi nel Rojava, nella Siria nord-orientale.

Il 6 ottobre gli Stati Uniti avevano annunciato il parziale ritiro delle forze stanziate nella Siria nordorientale in vista dell’offensiva turca contro le forze curde delle Unità di protezione del Popolo (Ypg). La decisione degli Stati Uniti, che di fatto ha lasciato il via libera a Erdogan per attaccare i curdi, è stata vista come una “pugnalata alle spalle” dai curdi. Il 9 ottobre 2019 Ankara ha invaso la Turchia, facendo partire l’operazione “Fonte di Pace” contro i combattenti curdi. Quattro giorni dopo l’inizio dell’offensiva, gli Stati Uniti hanno annunciato un completo ritiro dalla Siria settentrionale.

Due sono gli obiettivi del sultano di Istanbul, Recep Tayyip Erdogan. Anzitutto vuole cacciare dall’area vicino al confine con la Turchia i miliziani curdi dell’Ypg, l’Unità di protezione popolare che ritiene una minaccia alla sicurezza interna turca. Ankara considera il braccio armato dell’alleanza a guida curda delle Forze democratiche siriane un’organizzazione terroristica. A suo parere, l’Ypg non sarebbe altro che un’estensione del Pkk, l’organizzazione paramilitare che in Turchia lotta per l’autonomia dei curdi dal 1984. In secondo luogo, Erdogan vuole creare uno spazio all’interno della Siria in cui reinsediare i 2 milioni di rifugiati siriani al momento stazionati in Turchia. In quest’ottica, la Turchia vuole creare una safe zone, che inizialmente dovrebbe estendersi per 32 chilometri per poi allargarsi all’interno della Siria.

Il 13 ottobre i curdi siriani hanno firmato un accordo con Bashar al-Assad, che prevede il dispiegamento di truppe di Assad vicino alla frontiera per scoraggiare le incursioni turche e cercare di proteggere i civili curdi.

Già dai primi giorni di conflitto, le armi chimiche sono tornate prepotentemente parte della narrativa. L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha avviato una indagine in riferimento alle accuse formulate dai curdi, secondo cui Ankara ha usato il fosforo. I medici curdi, infatti, avevano riferito di ferite causate da “armi sconosciute”. A fare il giro del web sono state le immagini scioccanti di un bambino curdo ricoverato nell’ospedale di Hasakak, con il volto completamente corroso e la pelle cancellata da uno dei bombardamenti turchi sulla cittadina siriana di Rais al-Ayn.

Il 17 ottobre è stato raggiunto l’accordo per un cessate il fuoco di 120 ore in Siria raggiunto fra il presidente turco Erdogan e il vice-presidente Usa Mike Pence per favorire l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. In tal modo la Turchia ha ottenuto l’agognata zona di sicurezza oltre il suo confine, in territorio siriano.

Il 20 ottobre è iniziato il ritiro delle forze curde, seguite dai civili, dalla città siriana di Ras al-Ayn, vicino al confine turco. La prima ritirata dalla sigla del cessate il fuoco apre la strada al ritiro completo delle forze curde.

Il 22 ottobre il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan si sono incontrati a Sochi, in Russia. L’incontro è coinciso con la fine della tregua e ha sancito il prolungamento del cessate il fuoco per ulteriori 150 ore, dando altro tempo ai curdi per lasciare i territori lungo il confine. Quello di Sochi è “un accordo storico” che garantirà “l’unità territoriale e politica della Siria e il ritorno dei profughi”.

Mentre gli Stati Uniti si ritirano dalla Siria, la Russia invece diventa il padrone indisturbato del Medio Oriente e manda pattuglie a separare le fazioni in guerra, trovando accordi e aiutando il presidente Bashar al Assad ad avanzare.

La Siria è tornata ad essere quasi completamente sotto il controllo di Damasco. Gli Stati Uniti hanno di fatto lasciato che i curdi trovassero un nuovo alleato nei loro avversari: Damasco, e quindi Mosca. Dall’altra parte, la Turchia e i ribelli anti-Assad potrebbero andare oltre l’obiettivo di assicurarsi il controllo del confine. Nel mezzo pende l’incognita dello Stato Islamico.

