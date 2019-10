Le ultime notizie sull’offensiva della Turchia in Siria contro i curdi

La tregua tra Turchia e curdi nel nord-est della Siria è fragile. Nel secondo dei 5 giorni di cessate il fuoco concordato da Ankara e Stati Uniti giovedì 16 ottobre, si continuano a registrare notizie di combattimenti ed entrambe le parti si accusano reciprocamente di aver violato la tregua.

“Gli aggressori continueranno ad attaccare a meno che non ci sia un garante”, ha dichiarato il responsabile della comunicazione delle Forze democratiche siriane, Mustafa Bali. Il ministero della Difesa turco, da parte sua, afferma che nelle ultime 36 ore l’armistizio “è stato violato 14 volte da parte delle milizie curde Ypg”. Scontri sono stati confermati dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) nell’area di Ras al Ayn, la città di confine sotto il più duro assedio turco.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è tornato a minacciare la ripresa dell’offensiva. “Se non ci sarà” il ritiro delle milizie curde Ypg entro martedì sera, “continueremo” l’operazione militare “da dove ci siamo fermati” e “spaccheremo le teste dei terroristi”, ha dichiarato il presidente ieri, sabato 19 ottobre, da Kayseri, nel cuore dell’Anatolia.

“I nostri soldati sono pronti ad andare ovunque”, ha avvisato ieri Erdogan dal palco facendo il saluto militare. Il presidente turco si è anche nuovamente scagliato contro i Paesi occidentali “ipocriti” che “oggi vogliono darci lezioni” e “hanno quasi tutti un passato di massacri, invasioni e colonizzazioni”.

Intanto, il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, ha reso noto che le truppe statunitensi che lasciano la Siria andranno nell’Iraq occidentale e che le forze armate Usa continueranno a condurre operazioni contro l’Isis per impedirne la rinascita.

Il bilancio di 11 giorni di guerra in Siria è di 235 morti, tra cui 22 bambini, e 677 feriti.

TPI ha sul campo l’inviata speciale Benedetta Argentieri che da lì documenta tutto quello che sta accadendo nel Rojava a danno dei curdi, violentemente attaccati da Erdogan.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di domenica 20 ottobre 2019:

ore 07,30 – Le truppe Usa che lasciano la Siria andranno in Iraq – In base al piano attuale, le truppe statunitensi che lasciano la Siria andranno nell’Iraq occidentale e che le forze armate Usa continueranno a condurre operazioni contro l’Isis per impedirne la rinascita. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, parlando con i giornalisti sull’aereo che lo sta conducendo in Medio Oriente.

