Elezioni Regno Unito, chi ha vinto tra Johnson e Corbyn: i risultati definitivi

ELEZIONI REGNO UNITO CHI HA VINTO – Boris Jonhson ha vinto le elezioni britanniche. Il leader dei Conservatori, infatti, ha ottenuto la maggioranza assoluta del Parlamento britannico.

Dopo 622 sezioni scrutinate su un totale di 650, infatti, i Conservatori, guidati dal premier uscente Boris Johnson (qui il suo profilo), hanno ottenuto 12,991,976 di voti, pari al 43,3 per cento.

Questo permette loro di ottenere 345 seggi, 19 in più della maggioranza assoluta richiesta. Brutta sconfitta per i Laburisti di Jeremy Corbyn, invece, che con 9,866,870 di voti, corrispondenti al 32,9 per cento, ottengono 201 seggi.

Soddisfatti anche i nazionalisti dello Scottish National Party, che ottengono 13 seggi in più rispetto alle ultime elezioni. Il partito guidato da Nicola Sturgeon, infatti, ha ottenuto 1,182,702 di voti, pari al 3,9 per cento. Un risultato che permette loro di ottenere 46 seggi.

Male i LibDem che ottengono 9 seggi a fronte dei 3,300,670 ottenuti. Il partito più radicalmente anti Brexit non riesce neppure a far eleggere la sua leader, la 39enne Jo Swinson, la quale si era addirittura proposta come rivale diretta di Boris Johnson e Jeremy Corbyn.

Alle elezioni britanniche stati chiamati a votare circa 46 milioni di elettori, suddivisi in 650 collegi elettorali tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord.

L’affluenza alle urne è stata del 67 per cento.

Elezioni Regno Unito: i risultati definitivi

Conservatori – 43,3% (345 seggi)

Laburisti – 32,7% (201 seggi)

Scottish National Party – 3,9% (46 seggi)

LibDem – 11,1% (9 seggi)

Democratic Unionist Party – 0,8% (8 seggi)

Altri (14 seggi)

622 sezioni su 650 scrutinate.

Maggioranza assoluta richiesta: 326.

La nostra diretta delle elezioni in Regno Unito

Elezioni Regno Unito, i sondaggi della vigilia

Ma come venivano previsti gli equilibri tra i vari candidati alla vigilia del voto di oggi in Gran Bretagna? Gli ultimi sondaggi pubblicati in Regno Unito davano il premier uscente Boris Johnson in netto vantaggio, con il 40 per cento delle preferenze. A seguire il leader laburista Jeremy Corbyn, con il 30 per cento dei voti.

Il quadro emerso dai sondaggi, dunque, restituiva l’idea che Johnson potesse vincere facilmente le elezioni, ma senza ottenere la maggioranza sufficiente a Westminster. Di conseguenza, secondo tutti gli analisti i Conservatori avrebbero avuto bisogno di un nuovo accordo di maggioranza, come quello che nel 2017 portò all’alleanza con il Partito unionista democratico (nordirlandese). Un’alleanza, in questo senso, potrebbe esserci soltanto in caso di convergenza sul tema più scottante dell’intera campagna elettorale: la Brexit.

