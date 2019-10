Brexit, cosa prevede l’accordo raggiunto tra Ue e Regno Unito

Fumata bianca a Bruxelles sulla Brexit: giovedì 17 ottobre è stato trovato l’accordo tra Ue e Regno Unito. “Quando c’è volontà, c’è anche un accordo, e noi ne abbiamo uno, a testimonianza nell’impegno messo nella ricerca di un’intesa. Suggerisco al Consiglio europeo di sostenere questo accordo”, annuncia il presidente della Commissione europea Jean-Claude Junker.

Anche il premier britannico Boris Johnson trionfa per l’accordo raggiunto, ma c’è il rischio che l’intesa trovata (ora in discussione al Consiglio europeo) non riesca comunque a trovare il sostegno necessario nel Parlamento di Londra, come minaccia il partito nazionalista nordirlandese.

Accordo Ue-Regno Unito sulla Brexit: cosa prevede

Il protocollo raggiunto fornisce una soluzione “giuridicamente operativa che evita una frontiera dura sull’isola d’Irlanda, protegge l’economia di tutta l’isola, l’accordo del Venerdì Santo (Belfast) in tutte le sue dimensioni e salvaguarda l’integrità del mercato unico. Questa soluzione risponde alle circostanze uniche dell’isola d’Irlanda con l’obiettivo di proteggere la pace e la stabilità” spiega la Commissione.

Tutti gli altri elementi dell’Accordo di recesso rimangono “invariati nella sostanza”, come previsto dall’accordo raggiunto il 14 novembre 2018. L’Accordo apporta certezza giuridica “laddove il ritiro del Regno Unito dall’Ue ha creato incertezza”: i diritti dei cittadini, la soluzione finanziaria, un periodo di transizione almeno fino alla fine del 2020, la governance, i protocolli su Gibilterra e Cipro, nonché una serie di altre questioni di separazione.

Ma quali sono i punti principali contenuti nell’accordo?

Il doppio controllo per l’Irlanda del nord. Confermato l’accordo sulle dogane, con l’Irlanda del Nord che seguirebbe “de jure” Londra nella Brexit uscendo dall’Ue, ma che “de facto” rimarrebbe per almeno quattro anni allineata alle norme dell’unione doganale e del mercato comune europei.

Ciò per evitare il pericoloso ritorno delle frontiere tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, col rischio di disordini e di una nuova guerra civile, e dunque il confine doganale sarebbe idealmente spostato nel Mar d’Irlanda, tra Belfast e la Gran Bretagna, spaccando così il Regno Unito. Questo garantisce che il Partito Democratico Unionista non possa porre il veto alle nuove norme doganali e normative in quanto non avranno una maggioranza semplice a Stormont, sede dell’assemblea dell’Irlanda del Nord.

Il Regno Unito ha mantenuto le promesse di lasciare condizioni di parità tra gli standard dell’Ue, cosa che il primo ministro britannico Boris Johnson ha voluto eliminare. E non è possibile porre il veto Dup entro i primi otto anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Tutela cittadini comunitari. L’accordo di uscita appena siglato mantiene i diritti esistenti nell’Ue degli oltre 3 milioni di cittadini nel Regno Unito e di circa 1 milione di cittadini britannici che vivono nel vecchio continente. L’accordo consente a un cittadino dell’Ue di richiedere la residenza permanente nel Regno Unito e mantenere la maggior parte dei diritti di ricongiungimento familiare goduti.

Fra le altre cose, il fatto che i cittadini dell’Ue e del Regno Unito potranno uscire ed entrare nelle due aree con il passaporto o con la carta d’identità. Dopo 5 anni dalla fine del periodo di transizione, le carte di identità potrebbero essere rifiutate se non rispetteranno gli standard di identificazione biometrica. Se i familiari dei cittadini di Ue e Regno Unito sono cittadini di Paesi terzi, sarà necessario da subito per loro un passaporto valido.

Transition period alla fine del 2020. Durante il periodo di transizione fono al 2020 entrerebbe in atto una sorta di blocco in cui continuerebbero gli attuali accordi commerciali tra l’Ue e il Regno Unito. L’idea è quella di concedere il tempo per un nuovo accordo sulle relazioni future tra l’Ue e il Regno Unito da elaborare dopo la partenza del Regno Unito.

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito accetta di continuare a rispettare le norme dell’Ue e di essere soggetto alle sentenze dei tribunali dell’Ue, ma non avrà voce in capitolo sul tavolo europeo. Questo è un aspetto della transizione che non è popolare tra i Brexiteers. In parte a causa di tali sensibilità, la parte britannica spesso si riferisce ad esso come al “periodo di attuazione”, presumibilmente per dare l’impressione che si tratti comunque di un passo in avanti verso la separazione.

Se entrasse in gioco, il periodo di transizione eliminerebbe gran parte del rischio economico immediato per l’Irlanda dovuto alla Brexit, sebbene rimangano serie minacce a lungo termine e molto dipenderà da come progrediranno i futuri colloqui commerciali.

Il testo dell’accordo

Accordo sulla Brexit, le reazioni