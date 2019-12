Elezioni Regno Unito: la regina Elisabetta ha diritto al voto?

Nel giorno del voto nel Regno Unito, in molti si stanno chiedendo se la regina Elisabetta può partecipare alle elezioni.

La risposta è affermativa: nulla, infatti, vieta alla sovrana d’Inghilterra di esprimere il proprio voto.

Eppure, è opinione diffusa che la regina non possa votare a causa di una legge che glielo vieti.

Niente di più sbagliato: nessun decreto, infatti, impedisce alla sovrana di presentarsi al seggio per esprimere la propria preferenza.

La convinzione è data soprattutto dal fatto che, a differenza degli altri paesi dove i presidenti vengono fotografati sorridenti al seggio, Elisabetta II non è mai stata immortalata alle urne.

Il motivo è da ricercare nel fatto che la monarchia britannica si arroga il compito di “garantire continuità all’unità nazionale: pertanto il ruolo della Regina si basa sull’identificazione con ogni strato della società”.

Se la regina si presentasse al seggio, dunque, rappresenterebbe solo con una parte della nazione, motivo per cui Elisabetta II si tiene alla larga dalle dispute elettorali. Ma questo non significa che Elisabetta II non abbia espresso in segreto preferenze nel corso del suo regno.

Leggi anche:

Elezioni nel Regno Unito 2019: speciale diretta video TPI

Il Regno Unito va alle elezioni più spaccato che mai: il bipolarismo britannico è finito

Gli ultimi sondaggi: Johnson in vantaggio, ma non c’è maggioranza

Potrebbero interessarti Elezioni Regno Unito, la nostra diretta: aperte le urne Turchia, stuprata e gettata dal 20esimo piano. La difesa degli aguzzini: “Non era illibata” Elezioni Regno Unito: dalle 22 lo speciale di TPI in diretta

Minacce e sessismo: la difficilissima campagna elettorale delle candidate britanniche

Brexit rimandata al 31 gennaio 2020

Brexit, perché il confine irlandese è uno dei problemi più difficili da risolvere

Brexit, cosa prevede l’accordo raggiunto tra Ue e Regno Unito