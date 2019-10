La Brexit sarà rimandata al 31 gennaio 2020: lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.

Tusk, infatti, sul suo profilo Twitter ha scritto che “I 27 Paesi Ue hanno deciso di accettare la richiesta del Regno Unito di una ‘flextension’ fino 31 gennaio 2020. La decisione sarà formalizzata con una procedura scritta”.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) 28 ottobre 2019