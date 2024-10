McDonald’s, allarme escherichia coli negli Usa: un morto e decine di malori

Esteri / Gaza, Wafa: “6 morti in due raid israeliani”. Oms: "Rinviata campagna vaccinale anti-polio nel nord della Striscia per gli intensi bombardamenti dell'Idf". Israele: intercettati droni e missili lanciati dal Libano e dall'Iraq. Hezbollah rivendica attacchi contro la sede dell’intelligence militare a Tel Aviv. Idf: “Ucciso il comandante del gruppo responsabile del lancio dei droni”. Media: “Oltre 50 morti nei raid israeliani di ieri". Ordinata l'evacuazione di una vasta area di Tiro. Bombardata nella notte la periferia di Beirut. Blinken vola in Arabia Saudita: "Lo Stato ebraico non alimenti l'escalation"