Regno Unito e Germania firmano il primo storico accordo militare bilaterale

I ministri della Difesa di Regno Unito e Germania, John Healey e Boris Pistorius, firmano oggi a Londra il primo “storico” accordo bilaterale in materia di difesa.

Denominato “Trinity House Agreement”, secondo una nota diramata dal ministero della Difesa britannico, questo accordo “senza precedenti” mira a “rafforzare la sicurezza nazionale e la crescita economica a fronte della crescente aggressione russa e all’aumento delle minacce alla sicurezza” in un momento importante per la Nato e la prosperità europea.

L’affare delle armi

L’intesa, tra l’altro, concede all’Aviazione militare tedesca di operare con gli aero-pattugliatori P-8 dalla base militare di Lossiemouth, in Scozia, e “darà impulso all’economia, agli investimenti e all’occupazione, aprendo la strada all’apertura di una nuova fabbrica di pezzi di artiglieria nel Regno Unito”. Questo nuovo impianto produttivo, in particolare, dovrebbe creare oltre 400 nuovi posti di lavoro e sarà aperto dalla tedesca Rheinmetall, che per la produzione utilizzerà acciaio prodotto dalla britannica Sheffield Forgemasters.

Londra e Berlino, con questo accordo, si assumono inoltre “un impegno a lungo termine per la produzione di veicoli blindati Boxer, supportando il mantenimento di posti di lavoro qualificati in tutto il Regno Unito”. L’accordo, sottolinea la nota del ministero britannico, mira anche a supportare e ampliare lo sviluppo di armi complesse nel Regno Unito, aprendo la strada all’approvvigionamento dei siluri Stingray.

Le forze armate dei due Paesi, secondo l’accordo, si addestreranno più spesso insieme per rafforzare il fianco orientale della Nato. Londra e Berlino inoltre collaboreranno allo sviluppo di armi d’attacco a lungo raggio che possano superare i limiti degli attuali missili britannici Storm Shadow.

Entusiaste le aziende coinvolte. “L’investimento di Rheinmetall (…) riflette un approccio lungimirante all’innovazione, alla collaborazione e alla difesa nazionale”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato della tedesca Rheinmetall, Armin Papperger. “Garantisce che il Regno Unito rimanga un leader nello sviluppo e nella produzione di tecnologie di difesa che salvaguardano sia la sicurezza nazionale che quella globale”.

“Sono lieto di confermare che Sheffield Forgemasters riprenderà la produzione di canne per pezzi artiglieria dopo una pausa di 20 anni, per fornire canne di grosso calibro alla tedesca Rheinmetall AG, che rifornisce i contratti di difesa e le esportazioni del Regno Unito”, ha aggiunto l’amministratore delegato della britannica Sheffield Forgemasters, Gary Nutter.

Cooperazione politica

“L’accordo segna un punto di svolta nelle nostre relazioni con la Germania e rafforza in modo significativo la sicurezza dell’Europa”, ha affermato nella nota il ministro della Difesa britannico John Healey. “Consolideremo questa nuova cooperazione nei mesi e negli anni a venire”.

Quest’intesa, ha affermato da parte sua il ministro tedesco Boris Pistorius, è la prova che “il Regno Unito e la Germania si stanno riavvicinando” dopo 14 anni di governo conservatore che ha visto Londra abbandonare l’Unione europea. “Non dobbiamo dare per scontata la sicurezza in Europa”, ha avvertito Pistorius. “La Russia sta conducendo una guerra contro l’Ucraina, aumentando significativamente la produzione di armi, e ha ripetutamente lanciato attacchi ibridi contro i nostri partner dell’Europa orientale”, ha proseguito il ministro della Difesa tedesco. “Con questo accordo, dimostriamo che gli alleati della Nato sono diventati consapevoli delle esigenze attuali”.

L’accordo affonda le sue radici nella progressiva e sempre più profonda cooperazione politica tra i vertici laburisti britannici e lo Spd tedesco a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Come rivelato oggi sulla piattaforma X dal ricercatore del Royal United Services Institute for Defence & Security Studies (RUSI), Ed Arnold, la genesi dell’intesa risale all’aprile 2022.

Allora il RUSI cominciò una collaborazione con il Friedrich-Ebert-Stiftung, pubblicando nel maggio 2023 una serie di 19 raccomandazioni congiunte per rafforzare la cooperazione militare tra Regno Unito e Germania. La prefazione al documento fu co-firmata proprio da John Healey, allora Segretario di Stato ombra per la Difesa dell’opposizione laburista e dal portavoce per le relazioni estere del gruppo parlamentare del Spd, Nils Schmid. Un testo poi aggiornato nel settembre scorso con l’arrivo al potere a Downing Street del premier laburista Keir Starmer.