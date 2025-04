Ora Trump vuole diventare anche Papa: “Mi piacerebbe, sarebbe la scelta migliore” | VIDEO

Ora Donald Trump punta anche al Pontificato: il presidente statunitense, infatti, ha scherzato con i cronisti rivelando che gli piacerebbe essere Papa. “Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta” ha dichiarato il tycoon nel giardino della Casa Bianca. Ai giornalisti che gli chiedevano se avesse preferenze sul nome del prossimo Pontefice, Trump ha risposto: “Non ho preferenze, abbiamo un ottimo cardinale che arriva da un posto chiamato New York, vediamo cosa succede”. Il riferimento del presidente Usa è a Timoth Dolan, arcivescovo di New York.

Trump: “I’d like to be Pope. That would be my number one choice.” pic.twitter.com/VHB5VPdoV9 — Aaron Rupar (@atrupar) April 29, 2025

Aldilà delle battute, il sospetto degli esperti è che Trump voglia in qualche modo tentare di influenzare anche il prossimo Conclave puntando sull’elezione di un religioso statunitense e soprattutto conservatore. Oltre al già citato Dolan, che ha avuto interazioni personali con Trump in più di un’occasione, gli occhi sono puntati su Raymond Leo Burke, ex prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, tra i più critici di Papa Francesco. Entrambi, come sottolinea l’Adnkronos, sono “sostenuti da reti ecclesiali, think tank e fondazioni americane che hanno forti legami con ambienti conservatori vicini a Trump”.