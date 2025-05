Trump: “I magnati di Internet mi odiavano, ora mi baciano il c**o” | VIDEO

Nuova frase shock del presidente Usa Donald Trump, il quale, questa volta, ha preso di mira i magnati di internet. Durante il suo intervento all’Università dell’Alabama, a Tuscaloosa, il tycoon ha dichiarato: “I magnati di internet? Mi odiavano durante il primo mandato. Ora mi baciano il culo”. Trump ha detto che se i giovani vogliono arrivare lontano devono “spezzare il sistema” citando sé stesso come esempio: “Se guardate queste persone su internet, ne conosco molte. Elon (Musk ndr) è fantastico, ma ora li conosco tutti. Mi odiavano durante il mio primo mandato, e ora mi leccano il culo. E’ impressionante, davvero. Anche se ora va molto meglio”.

Trump: “If you look at some of these internet people, I know so many of them…They all hated me and my first term and now they are kissing my ass. It’s true, all of them. It’s true”🤡

