Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, intervenuto oggi al vertice dei Paesi Brics+ a Kazan, in Russia, ha ricordato al presidente Vladimir Putin che la guerra in Ucraina “si può risolvere solo pacificamente”.

“Crediamo che i conflitti possano essere risolti solo pacificamente”, ha detto Modi durante il suo incontro con il leader del Cremlino a margine del vertice a cui hanno partecipato anche i capi di Stato e di governo di Brasile, Cina, Etiopia, Iran, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. “Sosteniamo pienamente gli sforzi per ripristinare rapidamente la pace e la stabilità”, ha dichiarato il premier indiano.

Modi ha spiegato di essere “in contatto permanente” con Vladimir Putin, che da parte sua ha elogiato il “partenariato strategico” tra i due Paesi in occasione di un vertice con cui il leader del Cremlino intende dimostrare il fallimento della politica di Stati Uniti ed Europa volta all’isolamento e a impore sanzioni contro Mosca.

Il tutto mentre il premier indiano Narendra Modi cerca di mantenere un delicato equilibrio tra gli storici legami con la Russia e il desiderio di avvicinarsi all’Occidente per contenere il suo principale rivale regionale, la Cina, che è il contraente di maggior peso del formato Brics.

Dal febbraio 2022, il governo indiano non ha mai ufficialmente condannato l’invasione russo dell’Ucraina, sostenendo invece sempre il dialogo tra Mosca e Kiev, offrendosi addirittura come mediatore. Intanto però Delhi ha sfruttato le sanzioni imposte contro il Cremlino, aumentando le importazioni di greggio dalla Russia per poi rivendere il prodotto raffinato, spesso in Europa.