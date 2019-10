Brexit, oggi il voto del parlamento britannico sull’accordo negoziato tra Boris Johnson e la Ue

Oggi, sabato 19 ottobre 2019, il parlamento britannico riunito a Westminster in seduta straordinaria vota l’accordo raggiunto tra il governo di Boris Johnson e l’Unione europea due giorni fa a Bruxelles. “Ora la palla è nel campo del Regno Unito. Non so quale sarà il risultato, però se vi sarà una richiesta per una proroga consulterò i paesi membri per vedere come reagire”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

Se oggi la Camera dei comuni dà il via libera all’accordo, il divorzio consensuale avverrà nei tempi previsti: il 31 ottobre. È la quarta volta che il parlamento britannico vota l’accordo di uscita dall’Unione europea: nelle tre volte precedenti, quando era primo ministro Theresa May, il deal è stato bocciato.

• Brexit, cosa prevede l’accordo raggiunto tra Ue e Regno Unito il 17 ottobre 2019

Boris Johnson sembra ottimista: “Sono fiducioso che i miei colleghi in Parlamento quando esamineranno questo testo lo voteranno”.

Al premier servono 320 voti e, dato che il suo governo non ha la maggioranza, deve poter contare sui parlamentari indipendenti e di altri partiti. I numeri sono stretti, e gli unionisti nordirlandesi del Dup, una delle gambe su cui si regge il governo conservatore, hanno annunciato che non voteranno l’accordo. Nonostante il tanto criticato backstop (il sistema individuato dal vecchio accordo con May per evitare il ritorno di una frontiera fisica tra le due Irlande) sia stato sostituito con “soluzioni alternative”, i dubbi degli unionisti sono rimasti, tanto da spingerli a rifiutarsi di votare il deal.

Secondo il nuovo accordo, l’Irlanda del Nord sarà allineata ad una serie limitata di regole del mercato unico ma resterà parte del territorio doganale britannico.

Potrebbero interessarti Proteste in Catalogna, scontri a Barcellona: 89 feriti e 31 arresti Siria, si combatte nonostante la tregua: almeno 5 civili morti. Erdogan: "Non andremo via" Guerra in Siria, Diario dal Rojava: un massacro, il cessate il fuoco è un’illusione

Il premier britannico spera di uscire dall’empasse facendo votare una mozione in cui chiede ai deputati di votare “o per il deal” raggiunto o per “un no deal”. In questo modo, davanti all’alternativa di una hard Brexit, senza accordo, molti potrebbero preferire il male minore, ovvero l’accordo trovato a Bruxelles, anche se non li soddisfa del tutto.