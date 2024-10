Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, mercoledì 23 ottobre

Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 10,15 – Gaza, Oms: “Rinviata campagna vaccinale anti-polio nel nord della Striscia a causa degli intensi bombardamenti israeliani” – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è stata costretta a rinviare la campagna vaccinale contro la poliomielite nel nord della Striscia di Gaza a causa delle conseguenze degli intensi bombardamenti delle forze armate israeliane (Idf) che hanno provocato un esodo di massa degli sfollati e limitato l’accesso alla zona settentrionale del territorio costiero palestinese. Lo ha annunciato oggi l’agenzie delle Nazioni Unite, secondo cui la fase finale della campagna vaccinale anti-polio, che avrebbe dovuto cominciare oggi, puntava a immunizzare oltre 119mila bambini nel nord della Striscia.

Ore 10,00 – Israele, incriminate le 7 presunte spie di Gerusalemme est: rischiano l’ergastolo e la pena di morte – Sette residenti di Gerusalemme est, accusati di operare come spie a favore dell’Iran, sono stati incriminati questa mattina dalla Procura di Stato israeliana per vari reati, tra cui aiuto al nemico in tempo di guerra, complicità in omicidio con finalità di terrorismo e terrorismo, per cui rischiano pene fino all’ergastolo e addirittura la pena di morte. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui gli imputati, tutti di età compresa tra i 19 e i 23 anni e senza precedenti penali, sarebbero stati reclutati da un agente dell’intelligence di Teheran allo scopo di raccogliere informazioni e assassinare un importante scienziato nucleare israeliano e il sindaco di una città dello Stato ebraico, di cui non sono state divulgate le generalità. Ieri, le autorità israeliane avevano arrestato i sette a seguito di un’indagine congiunta della polizia e dei servizi interni dello Shin Bet, durata diversi mesi. Questa presunta rete di spie, secondo la Procura di Stato israeliana, sarebbe rimasta attiva per circa due anni. Al presunto capo della banda, un 23enne di nome Rami Alian, sarebbe stata fornita una foto e l’indirizzo dello scienziato nucleare da uccidere, con la promessa del pagamento di 200mila shekel (circa 53mila dollari) dopo l’omicidio. Secondo le autorità israeliane, l’uomo avrebbe iniziato i preparativi per l’omicidio, acquistando anche un’arma per commetterlo, ma la cellula è stata arrestata prima che potesse entrare in azione.

Ore 9,45 – Libano, Idf: “Bombardati siti di stoccaggio e produzione di armi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno bombardato nella notte “diversi siti di produzione e stoccaggio di armi di Hezbollah” nella capitale libanese Beirut. Lo riferiscono in una nota le Idf, secondo cui le strutture colpite “erano incastonate in edifici civili nella periferia meridionale di Beirut, nota come Dahieh”.

Ore 9,30 – Libano, media: “Oltre 50 morti nei raid condotti ieri da Israele nel sud” – Almeno 53 persone sarebbero rimaste uccise nei raid aerei condotti ieri dalle forze armate di Israele (Idf) nel sud del Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese L’Orient-Le Jour, che cita un proprio corrispondente sul campo, secondo cui almeno tre persone sono state uccise negli attacchi aerei dell’Idf contro la zona industriale di Marj Harouf, nel distretto di Nabatiyé, che hanno raso al suolo oltre una quindicina tra abitazioni e attività commerciali della zona. Altri 50 morti sono stati estratti dalle macerie del villaggio di Teffahta, nella zona di Saida, dove diverse case sarebbero state completamente distrutte e altri cadaveri, compresi donne e minori, sarebbero ancora sotto le macerie.

Ore 9,15 – Israele: una donna lievemente ferita a Herzliya dalle schegge dei razzi lanciati da Hezbollah – Una donna è rimasta lievemente ferita oggi a Herzliya, nel centro di Israele, a seguito di un attacco a colpi di razzi lanciato questa mattina dal Libano e rivendicato da Hezbollah. Lo riferisce il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom in una nota citata dal quotidiano locale Haaretz, secondo cui la vittima, che versa in buone condizioni, è rimasta ferita dalle schegge dei razzi intercettati dalla contraerea israeliana cadute tra le località di Herzliya e Ramat Hasharon, che hanno colpito l’auto su cui viaggiava.

Ore 9,00 – Libano, Idf: “Ucciso comandante di Hezbollah responsabile del lancio dei droni” – Un importante esponente dell’unità di Hezbollah responsabile del lancio dei droni contro Israele è rimasto ucciso ieri in un raid aereo delle forze armate dello Stato ebraico (Idf) nel nord del Libano. Lo riferiscono in una nota diramata sui social le Idf, secondo cui Khalil Muhammad Amhaz, membro delle forze aeree di Hezbollah, note come Unità 127, responsabile di diversi attacchi con droni contro Israele, è stato ucciso in un bombardamento condotto nel distretto libanese di Hermel.

Ore 8,45 – Gaza, Wafa: “6 morti in due raid aerei dell’Idf” – Almeno sei persone sono rimaste uccise oggi nella Striscia di Gaza a seguito di due attacchi aerei condotti dalle forze armate di Israele (Idf) a Gaza City e Deir el-Balah. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Wafa, secondo cui quattro persone sono state uccise da un raid dell’Idf nel quartiere Tuffah di Gaza City. Altre due sono morte invece in un altro attacco contro un “veicolo civile” in transito presso Salah al-Din Street, a sud di Deir el-Balah, nel centro della Striscia. Le Idf non hanno per ora confermato i raid.

Ore 8,30 – Libano: Idf ordinano un’evacuazione nella città di Tiro – Le forze armate israeliane (Idf) hanno ordinato ai civili libanesi di evacuare immediatamente una vasta area della città di Tiro, sulla costa sudoccidentale del Libano, a 88 chilometri a sud della capitale Beirut, invitando la popolazione a dirigersi a nord del fiume Awali, situato a nord di Saida e dello spesso citato fiume Litani. “L’attività di Hezbollah costringe l’Idf ad agire”, ha fatto sapere sui social il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dei militari israeliani. “L’Idf non desidera farvi del male. Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente le vostre case. Chiunque si trovi vicino agli operativi di Hezbollah, alle loro strutture o alle loro armi, si mette a rischio”. “L’avvertimento è rivolto specificamente a coloro che si trovano negli edifici tra Hiram Street, Jaafar Charafeddine Street, Abou Dib Street e al-Athar Street”, ha sottolineato il portavoce israeliano.

Ore 8,15 – Libano: Hezbollah rivendica un attacco contro la sede dell’intelligence militare israeliana a Tel Aviv – Il gruppo armato sciita libanese Hezbollah ha rivendicato un attacco condotto questa mattina a colpi di missili contro la base di Glilot, collegata all’unità di intelligence militare 8200 delle forze armate israeliane (Idf), alla periferia di Tel Aviv. La rivendicazione è contenuta in una nota diramata dal gruppo su Telegram, citata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui il raid è avvenuto con “una raffica di missili”. In mattinata, le Idf hanno fatto sapere di aver intercettato due missili a lungo raggio lanciati dal Libano e diretti verso il centro e il nord di Israele. Non si segnalano al momento danni, vittime né feriti.

Ore 8,00 – Blinken annulla la visita in Giordania e vola in Arabia Saudita: “Israele punti sulla tregua e non alimenti l’escalation” – Il segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken, arrivato ieri in visita diplomatica in Israele, ha rinviato il suo viaggio in Giordania per dirigersi in Arabia Saudita, dove oggi discuterà con i vertici del regno della normalizzazione tra Riad e Tel Aviv, esortando lo Stato ebraico a raggiungere un accordo per una tregua a Gaza e in Libano e a non alimentare l’escalation. In compenso, secondo una nota diramata oggi dal ministero degli Affari Esteri della Giordania citata dall’agenzia di stampa ufficiale Petra, Blinken ha tenuto un colloquio telefonico con il suo omologo giordano Ayman al-Safadi. I due, si legge nel comunicato, hanno concordato di rinviare la visita di Blinken nel Paese arabo ma hanno comunque discusso “della pericolosa escalation nella regione e della necessità di fermare l’aggressione israeliana contro Gaza e il Libano”. Lasciando Israele, come già fatto ieri nel suo incontro con il premier Benjamin Netanyahu, il segretario di Stato Usa ha esortato lo Stato ebraico a sfruttare l’opportunità della morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e del progressivo smantellamento di gran parte delle capacità operative dell’organizzazione terroristica a Gaza per raggiungere una soluzione a lungo termine del conflitto. “Ora è il momento di trasformare quei successi in un successo strategico duraturo”, ha detto Blinken alla stampa prima di salire sull’aereo che lo porterà a Riad, seconda tappa del suo 11esimo tour diplomatico in Medio Oriente. “E solo due cose sono rimaste da fare: riportare a casa gli ostaggi e porre fine alla guerra con la consapevolezza di cosa seguirà”. “È anche molto importante che Israele reagisca in modo da non creare una maggiore escalation”, ha concluso il segretario di Stato Usa.

Ore 7,30 – Israele, Idf: “Intercettati due missili a lungo raggio lanciati dal Libano” – Due missili a lungo raggio lanciati dal Libano e diretti in Israele sono stati intercettati questa mattina dall’Aeronautica militare israeliana. Lo riferiscono in una nota le forze armate di Israele (Idf), secondo cui l’attacco ha fatto scattare le sirene di allerta a Tel Aviv e nelle città vicine, nonché nella zona di Nazareth. Non si segnalano al momento feriti né vittime.

Ore 7,00 – Israele: intercettato sullo spazio aereo siriano un drone lanciato da una milizia irachena – L’Aeronautica militare israeliana ha intercettato questa mattina nello spazio aereo siriano un drone lanciato da una milizia irachena filo-iraniana. “Il velivolo è stato intercettato prima di entrare nel territorio dello Stato di Israele”, hanno fatto sapere in una nota le forze armate israeliane (Idf). L’attacco è stato rivendicato in mattinata dalla sedicente Resistenza islamica in Iraq, una galassia di diverse milizie filo-iraniane. In mattinata, l’Aeronautica militare israeliana ha intercettato altri due droni lanciati da est che hanno attraversato lo spazio aereo di Israele vicino a Eilat. “Nessun allarme è stato attivato”, hanno fatto sapere le Idf.