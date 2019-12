Speciale Elezioni nel Regno Unito 2019: la diretta di TPI

ELEZIONI REGNO UNITO 2019 – Il Regno Unito torna giovedì 12 dicembre torna al voto per eleggere i 650 membri della Camera dei Comuni. Delle elezioni che non eleggono solo il 58esimo Parlamento inglese, ma sono anche un nuovo “referendum di popolarità” sulla Brexit.

Perché il voto nel Regno Unito è così importante

In gioco c’è innanzitutto la Brexit. Se dovesse spuntarla Boris Johnson, con il suo ossessivo motto “Get Brexit Done” (“realizziamo la Brexit”), l’uscita dall’Europa sarebbe presto sancita e inappellabile perché il premier conservatore avrebbe una maggioranza tale da far passare senza troppi problemi il suo accordo Brexit in Parlamento e quindi dire ufficialmente addio all’Ue e iniziare i delicatissimi negoziati sui rapporti futuri Ue-Uk.

Se invece Jeremy Corbyn riuscisse nella clamorosa rimonta, potrebbe formare un governo di minoranza e approvare un nuovo referendum Brexit. Non solo. In ballo ci sono due idee radicalmente differenti per il futuro del Paese. Da una parte il neo-thatcherismo di Johnson e la vocazione neo-liberista del premier. Dall’altra, la soluzione socialista e anti neoliberismo di Corbyn, con la promessa di numerose nazionalizzazioni e una sensibile espansione del welfare e dello Stato nella vita dei cittadini.

Per i risultati di queste attesissime elezioni seguite TPI in diretta giovedì 12 dicembre, a partire dalle 22.

