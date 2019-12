Elezioni Regno Unito 2019, diretta: tutte le ultime notizie

Oggi, giovedì 12 dicembre 2019, in Regno Unito si tengono le elezioni parlamentari: i sudditi di Sua Maestà tornano così alle urne per eleggere i 650 membri della Camera dei Comuni. Sono elezioni anticipate, convocate dal Parlamento a soli due anni dal 2017.

Qui di seguito, nella diretta live di TPI, le ultime notizie sul voto in Regno Unito.

Elezioni Regno Unito 2019, diretta live

ore 8.00 – Alle 7 – ora inglese – aprono ufficialmente le urne. Sono 46 milioni gli elettori chiamati in 650 collegi elettorali tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. I sudditi di Sua Maestà potranno votare fino alle 22:00 locali. I risultati cominceranno ad arrivare quindi nella notte fra giovedì e venerdì.

I candidati

Sono quattro i candidati principali per la carica premier inglese, oltre tanti altri candidati di partiti minori.

Accanto a Johnson e Corbyn – di certo gli unici a poter concorrere alla vittoria finale – ci sono però altri candidati in queste elezioni 2019 in Regno Unito: il loro gradimento alle urne stabilirà se potranno ambire al ruolo di ago della bilancia della nuova maggioranza, qualora il vincitore non dovesse raggiungere da solo il numero di seggi sufficienti a formare un nuovo governo.

Ecco di chi si tratta:

Boris Johnson, Tory (qui il suo profilo)

Jeremy Corbyn, Labour (qui il suo profilo)

Jo Swinson,LibDem

Nigel Farage, Brexit Party

Verdi

I gallesi di Plaid Cymru

i nordirlandesi di Sinn Féin

Partito nazionale scozzese di Nicola Sturgeon

