I primi Exit Poll sulle elezioni generali nel Regno Unito assegnano ai conservatori di Boris Johnson un’ampia maggioranza sui Labour, sancendo la vittoria schiacciante dei Tory e il loro miglior risultato nella storia del voto dai tempi di Margaret Tatcher.

Il partito conservatore avrebbe incassato 368 seggi su 650, mentre il laburista Jeremy Corbyn ne avrebbero ottenuti solo 191, registrando un risultato peggiore delle attese, e l’intero fronte pro referendum bis 260 circa.

Una tale maggioranza in Parlamento permetterebbe ai conservatori di realizzare quella Brexit che rincorrono da quando il referendum del 2016 sancì la vittoria del sì all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sul No.

Se i sondaggi venissero confermati l’accordo sulla Brexit negoziato con Bruxelles verrebbe rapidamente approvato dal Parlamento e Londra uscirebbe dall’Unione Europea il 31 gennaio prossimo.

Ma soprattutto Boris Johnson avrebbe mani libere nelle trattative per definire i futuri rapporti della Gran Bretagna con l’Europa: questo vuol dire che potrebbe facilmente perseguire una “Hard Brexit”, con cui gli accordi di libera circolazione delle merci e delle persone, attualmente in vigore all’interno dei paesi membri, potrebbero drasticamente cambiare.

Quali sarebbero dunque le conseguenze per i circa 700mila italiani che vivono nel Regno Unito secondo l’Aire?

Anche se la Brexit si realizzerà il 31 gennaio 2020 scatterebbe subito il periodo di transizione, che durerà fino al 31 dicembre 2020, 11 mesi, secondo quanto concordato con l’Unione Europea.

Fino ad allora resterà in vigore il principio di libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi, come se la Gran Bretagna fosse ancora un Paese membro. Per questo motivo a tutti i cittadini dell’Unione Europea, nell’immediato, non succederà nulla.

Coloro che vivono nel Regno Unito da più di 5 anni potranno sfruttare il periodo di transizione per chiedere il permesso di residenza permanente, il cosiddetto “settled status”, che permette di restare a oltranza in Gran Bretagna. Chi invece risiede nel Paese da meno di 5 anni potrà fare richiesta per il “pre-settled status” che sarà valido fino alla scadenza dei cinque anni, ma concede meno sicurezza.

Intanto l’esecutivo ha già annunciato una linea dura sull’immigrazione. Il ministro aggiunto per la sicurezza, Brandon Lewis, ha dichiarato che sui cittadini “stranieri” non registrati entro la scadenza del periodo di transizione si applicheranno le norme in materia di immigrazione, saranno “indesiderabili”, senza diritto di soggiorno e per questo perseguibili nel Paese e soggetti a misure di esecuzione.

Per il futuro, dunque, Londra stringerà il pugno sull’immigrazione, e privilegerà i lavoratori qualificati rispetto a quelli non qualificati: questi ultimi (baristi, camerieri, parrucchieri, come lo sono tanti giovani italiani che sbarcano qui) dovranno avere già un contratto in tasca prima di partire alla volta del Regno Unito, e potranno fermarsi solo per breve tempo, senza poter maturare il diritto alla residenza.

Il personale qualificato, i medici o i docenti potranno ottenere visti di lavoro più lunghi (magari di cinque anni) e acquisire la residenza permanente.

Cambieranno le regole anche per i turisti che vogliono trascorrere un periodo di vacanza nel Regno Unito, perché bisognerà fare una richiesta di visto per entrare nel Paese, proprio come succede adesso quando si fa ingresso nella maggior parte dei Paesi extra comunitari.

