Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 85 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 8,00 – Germania, Merkel annuncia la proroga del lockdown fino al 31 gennaio – La Germania rimarrà in lockdown fino al 31 gennaio. La cancelliera Angela Merkel ha confermato l’estensione del blocco di tre settimane al termine del vertice con i ministri-presidenti dei Laender. La leader ha annunciato anche una stretta agli spostamenti nelle regioni più colpite dal Covid-19 e un freno ai contatti sociali, in linea con le misure imposte la scorsa primavera.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Los Angeles, “le ambulanze selezionino i pazienti” – Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilità molto basse di sopravvivere. La direttiva arriva dalle autorità sanitarie mentre la regione rischia di arrivare a mille morti di Covid al giorno, con gli ospedali quasi al collasso. Al personale dei reparti di emergenza invece è stato detto di razionare l’ossigeno. New York aveva emanato una direttiva analoga lo scorso aprile, in un momento culminante della pandemia, suggerendo di non ricoverare pazienti che non si riusciva a trattare sul posto, ad esempio per infarti o ictus.

In Uk iniziato il terzo lockdown nazionale. Governo: “Tempi duri fino a marzo” – Nel Regno Unito è iniziato oggi, 5 gennaio 2021, il terzo lockdown nazionale a causa dell’aumento di casi di Coronavirus nel Paese. Scuole e negozi chiusi, lo stesso vale per pub, ristoranti e locali.

Coronavirus, ultime notizie – Putin-Merkel valutano produzione congiunta vaccini. Cremlino: “La possibilità discussa in un colloquio telefonico” – Il presidente russo Putin e la cancelliera tedesca Merkel hanno discusso in un colloquio telefonico della possibilità di produrre insieme vaccini contro il Covid. Lo riferisce il Cremlino. “Le questioni di cooperazione nella lotta alla pandemia di coronavirus sono state discusse ponendo l’accento sulle possibili prospettive per la produzione congiunta di vaccini”, si legge in una nota del Cremlino.

Israele, autorizzato uso vaccino Moderna – Dopo Usa e Canada, Israele è diventato il terzo Paese al mondo ad aver autorizzato l’uso del vaccino anti Covid prodotto da Moderna. Lo ha confermato la stessa azienda americana, precisando che “a breve” inizierà la consegna delle prime sei milioni di dosi che il ministero della Salute israeliano si è assicurato. Israele ha iniziato la campagna di vaccinazione il 20 dicembre utilizzando il siero di Pfizer/BioNTech.

Coronavirus, ultime notizie – Gli Usa superano i 20,7 milioni di casi e 353.000 morti – Gli Stati Uniti hanno raggiunto 20.786.001 casi confermati e 353.131 di morti secondo i dati della Johns Hopkins University. Questo il bilancio alle 20.00 ora locale di lunedì 5 gennaio, con 1.705 morti in più rispetto a domenica e 171.811 nuovi contagi. L’aumento delle infezioni e dei decessi è molto più basso rispetto alla fine di dicembre – quando i casi giornalieri hanno superato i 250.000 e i decessi i 3.000 – forse a causa di una più lenta segnalazione nel fine settimana e a Capodanno.

Leggi anche: 1. La criminalità organizzata galoppa grazie al Covid in America Latina / 2. Covid, Israele corre veloce: già vaccinato il 12% della popolazione / 3. La denuncia in Germania: “Nelle case di riposo lotterie per decidere chi sarà vaccinato” / 4. “Da soli non ce la facciamo, servono altri vaccini”: l’allarme del capo della BioNTech / 5.Covid, la Spagna terrà un registro con i nomi di chi rifiuta il vaccino

6. A Briatore non è bastata la lezione: assembramenti al Billionaire di Dubai | VIDEO / 7. In Italia le piste da sci sono chiuse per Covid, in Austria invece sono prese d’assalto nonostante il lockdown / 8. Vaccino Covid, il farmacologo Garattini a TPI : “Non sarà disponibile rapidamente, misure ancora fondamentali”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Georgia, dem verso il controllo del Senato. Passa il reverendo afroamericano Warnock La destra di Orbàn attacca una statua Black Lives Matter a Budapest: “Razzista, come onorare Hitler” Iran, Emirati Arabi, Qatar: chi vince e chi perde dalla fine della crisi nel Golfo (di A. Lanzetta)