Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Superate le 75mila vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Intanto oggi l’Italia ritorna, solo per un giorno, in zona arancione. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.

Ore 07 – Befana in lockdown – Epifania in zona rossa, con una stretta agli spostamenti per le festività natalizie. Vietati gli spostamenti fra regioni, ristoranti aperti solo per l’asporto, passeggiate solo vicino casa, partecipazione a funzioni religiose vicino casa. Una sola volta al giorno è possibile spostarsi per fare visita a parenti o amici, dalle 5 alle 22, al massimo in due persone (accompagnate da figli minori di 14 anni o fa conviventi disabili o non autosufficienti). Ecco le regole da rispettare il 6 gennaio, per evitare le sanzioni amministrative fino a mille euro previste dalle norme.

Scontro nel Governo sulla riapertura delle scuole. Rinvio all’11 gennaio – Le scuole superiori ripartiranno l’11 gennaio, e non il 7 come inizialmente previsto. È questo l’esito a cui si è giunto dopo il Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella notte. Si è consumato un duro scontro nell’esecutivo tra lo schieramento che fa capo alla ministra dell’Istruzione Azzolina, che spingeva per la riapertura il 7, e l’ala del Pd capeggiata dal ministro Franceschini, che voleva una riapertura non prima del 15 gennaio. Il tutto con le Regioni che avevano già iniziato a predisporre apertura differenziate (con il Veneto di Zaia che ha addirittura optato per ripartire il 31 gennaio).

L’infettivologo Andreoni lancia l’allarme: “Un miraggio la copertura al 70%. Per l’estate avremo vaccinato solo un italiano su 3” – “Così la copertura al 70% diventa un miraggio”: l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore clinica malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), lancia l’allarme sui ritardi del vaccino anti-Covid e avverte “Con il programma attuale rischiamo di arrivare all’estate con una vaccinazione sulla popolazione che è inferiore al 30 per cento”. Intervistato da Il Messaggero, l’esperto sottolinea che “stanno emergendo numerose difficoltà che certamente andavano analizzate molto tempo addietro, per poter poi trovare soluzioni prima dell’inizio della campagna vaccinale”. Qui la notizia completa.

Cosa si può fare e cosa no dal 7 al 15 gennaio – Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il nuovo decreto sulle restrizioni valide dopo l’Epifania, che resterà in vigore fino al 15 gennaio, quando dovrà essere approvato un nuovo Dpcm. Il decreto proroga il divieto di spostamento tra le Regioni (anche quelle in fascia gialla) che resterà quindi in vigore per un’altra settimana. Ma cosa si potrà fare dal 7 al 15 gennaio? Qui la guida giorno per giorno.

Il vaccino italiano di ReiThera ha funzionato nella fase 1: “Puntiamo a ottenere 100 milioni di dosi l’anno” – Il vaccino italiano anti Covid prodotto da ReiThera ha funzionato nella prima fase della sperimentazione. È quanto è emerso dalla conferenza stampa in corso allo Spallanzani in cui vengono presentati i risultati della sperimentazione iniziata ad agosto. Dai risultati è emerso che non ci sono state reazioni avverse e che il sistema immunitario è stato attivato, sia sul fronte degli anticorpi che bloccano il virus in circolazione, sia sul fronte delle cellule T, che distruggono le cellule del nostro organismo già infettate. “Abbiamo la capacità di produrre cento milioni di dosi all’anno” ha spiegato Antonella Folgori, presidentessa di ReiThera. Per la fase due e la fase tre delle sperimentazioni serviranno circa sei mesi. Il commissario Arcuri, presente alla conferenza, ha rilevato che per l’Italia è “importante avere una produzione propria”. Il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ha dichiarato: “Il vaccino è sicuro e stimola il sistema immunitario come Moderna e Pfizer”. Per vaccinarsi basterà una dose e il vaccino può essere conservato in un normale frigorifero.

