Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 24,5 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 830mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 29 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Un 25enne è il primo possibile caso di reinfezione negli Usa – Un uomo di 25 anni residente a Reno, in Nevada, potrebbe essere il primo caso di reinfezione da Covid-19 negli Stati Uniti. Secondo Cbs News, si tratta di Una persona che era risultata positiva al coronavirus una prima volta ad aprile, era guarito ed è tornato positivo alla fine di maggio. La seconda volta, spiegano i medici, la malattia ha dato sintomi più gravi, con ospedalizzazione e ossigeno. Il genoma virale della prima e della seconda infezione, analizzato, è risultato molto diverso, dimostrando che si è trattato proprio di due contagi differenti. Nello studio, in via di pubblicazione su The Lancet, gli autori spiegano che è possibile che gli esseri umani si infettino varie volte con il Sars-Cov 2, ma ancora non ci sono prove definitive. Al momento sono descritti nel mondo tre casi di reinfezione: a Hong Kong, in Olanda e in Belgio.

Ore 06.30 – Il Canada proroga la chiusura dei confini al 30 settembre – Il Canada ha deciso di estendere il divieto di ingresso dei cittadini stranieri nei suoi confini entro la fine di settembre, mentre i canadesi e i residenti permanenti di ritorno nel Paese dall’estero saranno soggetti a rigide misure di quarantena, ha annunciato il ministro della Pubblica Sicurezza Bill Blair. Queste restrizioni sono in vigore da metà marzo. A oggi il Canada ha registrato oltre 127mila casi e circa 9.140 vittime.

Ore 06.00 – Trump: “I Democratici dovrebbero riaprire i loro Stati” – I democratici “dovrebbero riaprire tutti i loro Stati in lockdown”. Lo scrive il presidente Usa Donald Trump, in un tweet in cui chiede anche il ritorno del campionato di football, sottolineando che “i democratici non rivogliono il football per ragioni politiche, ma stanno cercando di incolpare me e i repubblicani. Un’altra bugia, ma questo è ciò contro cui dobbiamo confrontarci!”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, altri 7.379 casi e 32 nuovi focolai. La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 7.379 casi di Coronavirus e 32 nuovi focolai. “La dinamica di progressione dell’epidemia è esponenziale” nella Francia metropolitana, ha avvertito la Direzione generale della salute in una nota. Giovedì i nuovi casi erano stati 6.111 e mercoledì 5.429.

Francia: Macron, di tutto per evitare lockdown ma non escluso. “Stiamo facendo di tutto per evitare il riconfinamento ma in teoria nulla può essere escluso”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron. Nel caso di un scenario di ripresa dell’epidemia molto violente che perturberebbe di nuovo il sistema ospedalieri, “potranno essere decisi dei lockdown nazionali o regionali”, ha spiegato il capo dell’Eliseo.

Dal primo settembre l’Ungheria chiude le frontiere – L’Ungheria ha annunciato che chiuderà nuovamente i suoi confini dal primo settembre, a causa dei timori legati alla diffusione del Coronavirus. “Dal primo settembre, ai cittadini stranieri non sarà permesso l’ingresso nel territorio ungherese. Per i cittadini ungheresi di ritorno dall’estero è obbligatoria una quarantena di 14 giorni, per evitare la quale devono presentare due test dai risultati negativi”, ha detto il capo dello staff del premie Orban, Gergely Gulyas.

Coronavirus ultime notizie | Merkel: “Ci aspettano mesi difficili” – “Dobbiamo sapere che nei prossimi mesi alcune cose saranno ancora più difficili di quanto lo siano adesso, in estate”. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel durante la sua tradizionale conferenza stampa dell’estate a Berlino. I tedeschi sono tornati “a gustare alcune libertà all’aperto”, ma “nei prossimi mesi l’importante sarà di tenere bassi i contagi, sui posti di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni private”. Dovremo convivere ancora a lungo con questo virus”, ha aggiunto Merkel, dato che “la situazione è ancora seria”.

Austria, Kurz: “Estate 2021 sarà normale” – “Il 2020 è stato un anno impegnativo e senza precedenti sotto ogni aspetto, ma la buona notizia è che c’è luce alla fine del tunnel ed è molto probabile che questa crisi dovuta al Coronavirus durerà meno di quanto previsto inizialmente da molti esperti: la prossima sarà un’estate normale”. Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in apertura del suo discorso alla nazione, volto a fare il punto sulla situazione del Covid-19. “Oggi sappiamo molto di più dell’inizio della pandemia – ha aggiunto Kurz -. Durante l’estate ho avuto l’opportunità di parlare con molti esperti sanitari internazionali e austriaci, ricercatori, aziende farmaceutiche e responsabili politici. La prospettiva odierna è quella che la prossima estate potremo tornare alla nostra solita normalità”.

Coronavirus ultime notizie | Germania, 1.500 nuovi contagi – Sono ancora oltre 1500 i nuovi contagi da Coronavirus in Germania nelle 24 ore. Lo riferisce il Robert Koch Institut, specificando che si tratta di 1.571, in lievissima crescita rispetto ai 1.507 casi di ieri. Sabato scorsa era stata superata per la prima volta da aprile la soglia delle 2000 nuove infezioni. Il numero complessivo dei contagi arriva così a 239.507. Stando al conteggio del centro epidemiologico tedesco, sono 3 le vittime nelle 24 ore, portando il numero totale dei decessi in Germania a 9.288. Il numero delle persone guarite dall’inizio della pandemia è di circa 213mila.

Russia, quasi 5mila nuovi contagi – In Russia sono stati registrati nelle 24 ore 4.829 nuovi contagi da Coronavirus. Lo riferisce il quartiere generale anti-Covid, specificando che di questi 1.103 sono casi asintomatici. Il numero complessivo delle infezioni è dunque di 980.405. Sono cresciuti di 110 unità le vittime, per un totale di 16.914 decessi. A quanto afferma il ministro alla Sanità russo Mikhail Murashko, sono circa 80mila i pazienti attualmente ricoverati negli ospedali. Stando ai dati del Servizio federale per la salute, la Russia ha condotto ad oggi oltre 35,7 milioni di tamponi, di cui circa 320mila nelle ultime 24 ore.

Giappone, Abe annuncia vaccino entro metà 2021 – Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe (che secondo i media locali sta per dimettersi per motivi di salute), ha annunciato nuove misure volte a combattere la pandemia del Coronavirus: tra queste, un vaccino disponibile a tutta la popolazione entro i primi sei mesi del 2021 e l’aumento dei tamponi Covid fino a 200 mila al giorno. Il premier ha anche reso noto che il Giappone permetterà agli stranieri che dispongano dello status della residenza ad entrare nel Paese a partire dall’inizio di settembre.

In India è ancora boom contagi, 77 mila in 24 ore – Sono 77.266 le nuove infezioni di Coronavirus registrate in India nelle ultime 24 ore: si tratta dell’aumento più drastico di sempre, che porta a 3,39 milioni il numero complessivo dei contagi nel Paese. Lo riferisce il ministero della Sanità indiano. Sempre nelle 24 ore, le vittime sono state 1.057, per un totale di 61.529. Dopo gli Usa e il Brasile, l’India rimane dunque il terzo Paese più colpito dalla pandemia nel mondo.

Leggi anche: 1. Pence: “Entro fine anno un vaccino anti-Covid” / 2. Usa, focolaio di Coronavirus a un matrimonio: 56 invitati contagiati, morta una donna. L’appello di Burioni: “Dobbiamo stare attenti” / 3. Francia, 100 nudisti positivi al Coronavirus: maxi-focolaio nel resort naturista più grande al mondo

4. Uno studio rivela: “Un metro di distanza non basta a proteggersi dal Coronavirus” / 5. Usa, crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, la moglie viene contagiata e muore / 6. Hong Kong, ufficializzato il primo caso di reinfezione da Covid-19 al mondo: “Gli anticorpi svaniscono dopo pochi mesi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Migranti, SOS della nave di Banksy: "Abbiamo un morto a bordo" Ivanka Trump arriva sul palco, Melania sorride poi il cambio di espressione | Video Il padre di Jacob Blake: "Mio figlio è paralizzato, ma lo hanno ammanettato al letto d'ospedale"