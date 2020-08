Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 23.035 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 29 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio in un ristorante del Salernitano: 12 positivi, 2 sintomatici – A Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, è scoppiato un focolaio in un ristorante: 12 casi di positività al Covid sono stati infatti riscontrati tra i titolari e i dipendenti. I tamponi sono stati effettuati dopo che alcuni dei dipendenti del ristorante avevano accusato febbre e sintomi. Il sindaco della città ha già disposto la chiusura del locale. Verranno ora fatti tamponi su tutto il personale. Al momento, dei 12 infetti, 10 sono asintomatici mentre due presentano febbre a altri sintomi. Le famiglie di titolari e dipendenti sono state messe in isolamento. “Voglio tranquillizzare l’intera popolazione – ha detto il sindaco Gianpiero Nuzzo – la situazione è sotto controllo. Ora si sta ricostruendo la catena dei contatti e il focolaio è stato circoscritto. Tutti insieme ne usciremo ancora più forti”.

Covid, l’associazione delle Rsa: “Temiamo una nuova ondata, servono screening”. L’Ats di Milano ha chiesto di non ricoverare i pazienti meno gravi. Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia: “Ribadisco quanto chiesto a Regione Lombardia, che in parte è stato detto, ma meno fatto: servono controlli programmati per i pazienti più fragili”. Qui la notizia completa.

“Scuola in alto mare, noi insegnanti chiediamo di rimandare la riapertura”. Con i contagi in crescita nelle ultime settimane e le difficoltà ad approntare le regole sulla ripartenza della scuola, in vista del 14 settembre i docenti italiani sono divisi tra la voglia di riprendere le lezioni e il rapporto con gli alunni e i timori per la pandemia, che ancora non può dirsi superata. Le testimonianze a TPI.

L’anuncio: Flavio Briatore uscirà oggi dall’ospedale. Il ricovero di Briatore a confronto con il protocollo Covid dell’Iss: parla l’esperto. Flavio Briatore è pronto a lasciare l’ospedale: l’imprenditore, positivo al Covid-19, sarà dimesso nel mattino di oggi, sabato 29 agosto. La notizia completa. Paolo D’Ancona, ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega le regole per i tamponi nei ricoveri. Il San Raffaele a TPI: “Briatore dall’inizio in isolamento infettivo”. L’articolo completo.

Torna l’incubo nelle Rsa di Milano: 24 contagiati. Esclusivo TPI “10 anziani positivi respinti dagli ospedali per mancanza di posti”. Sono 24 i casi registrati nella RSA Quarenghi, che fino ad ora non aveva mai avuto nemmeno un solo contagio: “È impossibile capire da cosa dipenda questa diffusione. Un solo paziente era sintomatico ed ora è in ospedale. Gli altri sono tornati da noi, in isolamento, perché negli ospedali milanesi stanno dando la precedenza ai casi più critici”. Qui la notizia completa”

Costa Smeralda, 20 positivi alla discoteca Phi Beach – Una ventina di dipendenti della discoteca Phi Beach di Baja Sardinia, nel territorio di Arzachena sono risultati positivi al Coronavirus. In tutto, dopo la chiusura della discoteca all’aperto due giorni fa, sono state sottoposte a tampone 70 dipendenti del locale. Quelli risultati positivi ora sono in isolamento.

Scuola, approvate da Conferenza Stato-Enti locali le linee guida per la riapertura. Inizia consegna banchi monoposto a Codogno, Alzano e Nembro – Approvato all’unanimità da Regioni, Comuni e Province il documento del’Istituto superiore di sanità sulla riapertura della scuola. E’ iniziata inoltre la distribuzione dei banchi e delle sedie monoposto, previsti dal ministero dell’Istruzione per la riapertura delle scuole. Le consegne iniziano dalle zone maggiormente colpite dal Covid, come Codogno, Alzano e Nembro.

Abruzzo, sindaco Lucoli firma ordinanza zona rossa – Il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini, ha firmato un’ordinanza per istituire la zona rossa nella frazione di Casamaina, dove, nei giorni scorsi, erano emersi 12 casi di positività al Coronavirus. Benché fosse emerso che i contagi riguardassero i membri di un unico nucleo familiare, il primo cittadino aveva deciso di effettuare i tamponi su tutta la popolazione residente nella frazione e di estenderli poi a tappeto in tutto il Comune. La zona rossa rimarrà in vigore dalla mezzanotte del 28 agosto fino alla mezzanotte del primo settembre.

