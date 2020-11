Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 58 milioni i casi di Coronavirus (Covid 19) accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,5 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 26 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – La Germania proroga le restrizioni fino ai primi di gennaio – La Germania estenderà fino all’inizio di gennaio le sue restrizioni per combattere la pandemia Covid-19, inclusa la chiusura di bar e ristoranti e le limitazioni dei partecipanti a riunioni private, ha annunciato la cancelliera Angela Merkel. “Dobbiamo ancora fare sforzi, il numero di infezioni quotidiane è ancora a un livello troppo alto”, ha detto dopo oltre sette ore di discussioni con i leader dei 16 Lander.

Ore 06.30 – Oltre 2.400 morti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti – Gli Stati Uniti hanno registrato nella giornata di mercoledì, alla vigilia della festa del Ringraziamento, più di 2.400 morti per coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta del numero più alto di decessi degli ultimi sei mesi. Il Paese, contemporaneamente, ha registrato quasi 200.000 nuovi casi di Covid-19.

Ore 06.00 – 21 nuovi casi in Cina – La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito che il paese asiatico ha diagnosticato, ieri, 21 nuovi positivi per il coronavirus Sars-CoV-2, di cui 9 dovuti al contagio locale nella regione settentrionale della Mongolia continentale. I restanti 12 casi sono stati rilevati in viaggiatori dall’estero a Shanghai (est, 5) e nelle province di Guangzhou (sud-est, 4), Jiangsu (est, 1), Fujian (sud-est, 1) e Sichuan (centro, 1). Inoltre, con la somma dei 5 casi asintomatici annunciati oggi (tutti al di fuori dei confini cinesi), il numero totale di persone in quella circostanza sotto osservazione è di 321, di cui 317 “importate”. A meno che non mostrino sintomi, la Cina non conta nelle sue statistiche come un caso confermato di questo tipo di infezione. Allo stesso modo, le autorità sanitarie hanno precisato che, fino all’ultima mezzanotte locale, 20 pazienti sono stati dimessi dopo aver superato con successo il covid-19 e uno infetto è stato aggiunto all’elenco dei pazienti in condizioni gravi. Pertanto, il numero totale di infetti attivi nella Cina continentale è stato di 306, di cui 7 gravi. La National Health Commission non ha annunciato nuovi decessi per covid-19, quindi la cifra è rimasta a 4.634, tra gli 86.490 infetti diagnosticati ufficialmente in Cina dall’inizio della pandemia e di cui 81.550 sono riusciti a guarire. Ad oggi sono stati seguiti 877.922 contatti stretti con infetti, di cui 10.768 ancora sotto osservazione.

COSA È SUCCESSO IERI

Turchia, Erdogan: “Il nostro vaccino sarà pronto ad aprile” – Il vaccino contro il Coronavirus sviluppato dalla Turchia sarà pronto e disponibile sul mercato “al più tardi ad aprile”. A dichiararlo oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha parlato durante la riunione dei parlamentari del partito Akp, di cui lui è leader. “Abbiamo fatto passi in avanti. Seguiamo con attenzione gli sviluppi in Cina, Russia, America ed Europa. Abbiamo ordinato le prime dosi e speriamo di somministrarle a partire dalla fine del mese prossimo”, ha detto Erdogan. Sono 44 le persone su cui la Turchia sta sperimentando il vaccino ERUCOV-VAC, la cui fase 1 della sperimentazione e’ terminata. Al momento non risultano effetti collaterali. “Il vaccino deve essere usato per il bene comune, con una epidemia globale in corso non ha senso che i singoli Paesi pensino esclusivamente ai propri interessi”, ha aggiunto il presidente turco.

Usa: subito vaccino per 6,4 milioni di cittadini – Il governo degli Stati Uniti prevede di vaccinare immediatamente 6,4 milioni di cittadina una volta che la Food and Drug Administrationn avrà dato il via libera ai vaccini contro il Covid-19.

Coronavirus ultime notizie – Von der Leyen: “Con vaccini si vede luce in fondo tunnel” – La situazione legata alla pandemia di Covid-19 “resta grave” in Europa, ma i “primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati prima della fine di dicembre, si vede la luce in fondo al tunnel”. Lo dice la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento europeo.

Iran: nuova impennata con oltre 13mila positivi – Nuovo picco di positivi al Covid-19 in Iran: 13.843 nuovi contagiati accertati nelle ultime 24 ore, per un totale di 894.385 casi dall’inizio dell’epidemia.

Il Brasile supera i 170mila morti e 6,1 milioni di contagi – Il Brasile ha superato i 6,1 milioni di casi confermati e 170.000 decessi legati al Covid-19 martedì. Lo rileva il ministero della Salute nell’ultimo bollettino. Il report della nazione sudamericana, una delle tre più colpite al mondo dalla pandemia di coronavirus insieme a Stati Uniti e India, indica che nelle ultime 24 ore si sono verificati 31.100 nuovi casi e 630 morti. Dal primo contagio, il 26 febbraio, e dalla prima morte, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese conta ora 6.118.708 casi confermati e un totale di 170.115 morti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

