CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a scendere la percentuale positivi/tamponi in Italia: secondo il bollettino sul Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore è risultato pari all’11,24 per cento. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 26 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Ricciardi: “Riaperture? Ne parliamo non prima di 2 settimane” – E’ possibile cominciare a parlare di riaperture? “L’aspetto positivo degli ultimi giorni è che c’è stato un rallentamento della crescita – dice Walter Ricciardi consulente del ministro della Sanità – quella che si chiama una tendenza all’appiattimento della curva epidemica, ma siamo ancora in presenza di un aumento che riguarda migliaia di casi. Dobbiamo avere pazienza, continua ad applicare rigorosamente queste misure nei diversi territori nazionali e tra due settimane cominciare a ragionare di cosa si può fare a seconda della circolazione del virus. Prima è un azzardo”.

Ore 06.00 – Bonaccini: “Le Regioni devono lavorare col Governo” – “Le Regioni hanno il dovere di lavorare insieme al Governo e di dare risposte ai cittadini”. Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, intervenendo a ‘Otto e Mezzo’ su La7 in merito alle divergenze tra gli enti regionali e l’esecutivo sui provvedimenti in era Covid. “Io faccio il presidente della Conferenza delle Regioni da cinque anni – sottolinea – che nel 95% dei casi ha votato all’unanimità condividendo le decisioni dei governi, il 97% delle ordinanze sono state giudicate conformi. Poi – dice – ognuno è responsabile di quello che fa e di quello che dice, e non posso prendermi la responsabilità di quello che fanno e dicono gli altri. Quando ho firmato con il ministro Speranza l’ordinanza che ha inasprito le restrizioni della zona gialla, la mattina dopo ci siamo ritrovati in zona arancione. Forse avrei avuto motivo di dire qualcosa, mi avete sentito protestare, anche se non ero così convinto?”.

Il bollettino della Protezione Civile – Lieve aumento dei nuovi casi Coronavirus in Italia secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute mercoledì 25 novembre: sono 25.853 nelle ultime 24 ore (ieri 23.232) ma a fronte di 230.007 tamponi processati (+ 41mila rispetto a ieri). Quindi, continua a scendere la percentuale positivi/tamponi, e si attesta oggi all’11,24 per cento quando ieri era del 12,31 per cento. Sono 722 i decessi (ieri erano 853, cifra più alta mai toccata nella seconda ondata), con il numero totale delle vittime che arriva a 52.028. (Qui il bollettino completo)

Unimpresa, in sei mesi fallite 544 imprese al giorno – Strage di imprese durante la pandemia: sono quasi 100.000 i fallimenti in sei mesi, più di 15.000 al mese, circa 4.000 a settimana, oltre 544 al giorno. Da aprile a settembre di quest’anno sono cessate in Italia oltre 98.000 imprese: si tratta di 27.000 realtà del commercio, 12.500 del settore edilizio, oltre 8.600 del turismo e 8.500 dell’industria. Questi i dati principali di un rapporto del Centro studi di Unimpresa sui default di aziende durante il Covid-19, secondo il quale il 27% dei fallimenti, ovvero uno su quattro, si riferisce al commercio.

Scuola, Conte: “Va riaperta appena possibile” – “La scuola in presenza va riaperta appena possibile, non appena la curva dell’epidemia lo consentirà”. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palma di Maiorca durante la conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Sanchez.

Miozzo: “Sci? Azzardato riaprire, serve coordinamento Ue” – “Considerando che siamo nel pieno dell’epidemia decidere adesso di aprire gli impianti è un po’ azzardato”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a 24Mattino su Radio 24. “Questa dovrebbe essere, per l’ennesima volta – ha osservato – la dimostrazione di un Europa che sa prendere una posizione congiunta, perché gli impianti stanno a cavallo delle montagne, in Francia, Austria, Slovenia e quindi dovreb

Il bollettino dello Spallanzani – Sono 259 i pazienti Covid ricoverati presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Di questi, 41 necessitano di terapia intensiva. Lo comunica il nosocomio romano nel consueto bollettino.

Speranza: “A tavola a Natale solo gli affetti più stretti” – Oggi ci sarà un incontro sul numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per il cenone e il pranzo di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della trasmissione Di Martedì. I posti a tavola, ha sottolineato il ministro, vanno “limitati agli affetti più stretti. Ragioneremo nelle prossime, anche domani c’è una riunione proprio su questo, sui numeri – ha proseguito – li valuteremo, visto che in Germania hanno scelto il numero 10. Ma il messaggio al netto del singolo numero è questo: è un momento in cui bisogna stare con le persone più care, ma si ridicano tutte le occasioni che non sono necessarie in cui il contagio si può diffondere”. Le messe di mezzanotte? “In questo momento c’è il coprifuoco dopo le 22 – ha risposto – faremo una valutazione sulla base dei dati epidemiologici dei prossimi giorni”.

Sport, Spadafora: “Approvati in Cdm 5 decreti riforma su 6” – “Approvati in Consiglio dei Ministri cinque decreti di riforma dello sport: le tutele per i lavoratori sportivi, il professionismo femminile, l’accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l’abolizione del vincolo sportivo per i più giovani sostituito da un premio di formazione sono solo alcune delle norme che più mi rendono felice”. Lo ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sulla sua pagina Facebook. “Peccato non aver trovato un accordo sul ‘decreto uno’, che metteva ordine nei ruoli e nelle funzioni degli organismi sportivi. Domani, alle 11,30, la diretta Facebook della conferenza stampa di presentazione della riforma”, ha aggiunto.

