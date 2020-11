Covid, 25.853 nuovi casi e 722 morti: il bollettino del 25 novembre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 novembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi 25.853

Decessi 722

Tamponi effettuati 230.007

Guariti 31.819

Ricoveri in ospedale – 264

Ricoveri in terapia intensiva 32

I numeri della pandemia

Attualmente positivi 791.697

Casi totali 1.480.874

Decessi 52.028

Guariti 637.149

Ricoverati in terapia intensiva 3.848

Ricoverati in ospedale 34.313

In isolamento domiciliare 753.536

Lieve aumento dei nuovi casi Coronavirus in Italia secondo quanto emerge dal bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute: sono 25.853 nelle ultime 24 ore (ieri 23.232) ma a fronte di 230.007 tamponi processati (+ 41mila rispetto a ieri). Quindi, continua a scendere la percentuale positivi/tamponi, e si attesta oggi all’11,24 per cento quando ieri era del 12,31 per cento. Sono 722 i decessi (ieri erano 853, cifra più alta mai toccata nella seconda ondata), con il numero totale delle vittime che arriva a 52.028.

Le persone attualmente positive al Covid sono 791.697 (-6.689), i morti 52.028 (+722) e 637.149 i guariti (+31.819), per un totale di 1.480.874 casi (+25.853): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 791.697 attualmente positivi, 34.313 (–264) sono ricoverati in ospedale, 3.848 (+32) necessitano di terapia intensiva, mentre 753.536 (-6.397) si trovano in isolamento domiciliare.

