Covid, 29.003 nuovi casi e 822 morti: il bollettino del 26 novembre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 26 novembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi 29.003

Decessi 822

Tamponi effettuati 232.711

Guariti 24.031

Ricoveri in ospedale – 275

Ricoveri in terapia intensiva -2

I numeri della pandemia

Attualmente positivi 795.845

Casi totali 1.509.875

Decessi 52.850

Guariti 661.180

Ricoverati in terapia intensiva 3.846

Ricoverati in ospedale 34.038

In isolamento domiciliare 757.961

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 26 novembre 2020. Sono 29.003 i nuovi casi, con 822 morti, a fronte di 232.711 tamponi effettuati (+2.704)

Le persone attualmente positive al Covid sono 795.845 (-4.148), i morti 52.850 (+822) e 661.180 i guariti (+24.031), per un totale di 1.509.875 casi (+29.003): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 795.845 attualmente positivi, 34.038 (–264) sono ricoverati in ospedale, 3.846 (-2) necessitano di terapia intensiva, mentre 757.961 (-4.425) si trovano in isolamento domiciliare.

