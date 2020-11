Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 58 milioni i casi di Coronavirus (Covid 19) accertati finora nel mondo, a fronte di più di quasi 1,5 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 25 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Ranieri Guerra (Oms): “Normalità con vaccini e terapie: 2021 molto migliore del 2020” – Siamo in un’economia di guerra” e si potrà tornare a “una piena normalità economica solo quando l’avremo vinta, con una combinazione di vaccini e con terapie altamente efficaci e molto specifiche”. Lo ha detto il professor Ranieri Guerra (Oms), ospite nella puntata di stasera di ‘Porta a Porta’. “Sono assolutamente convinto – ha detto – che una combinazione di modalità quarantenaria di distanziamento come l’attuale (modulata sulla base dell’evidenza epidemiologica), un intenso uso di diagnostica avanzata, un uso intensivo delle nuove terapie e una copertura vaccinale estesa ci potranno permettere di avere un anno molto migliore rispetto al 2020”. E ha aggiunto: “La situazione nella prossima estate? Mi auguro che questa volta andremo a nuotare distanziati”.

Ore 06.30 – Ups produce più ghiaccio secco per distribuire il vaccino – Il gigante della logistica Ups ha aumentato la capacità di produzione di ghiaccio secco nei suoi magazzini per poter immagazzinare e trasportare i vaccini anti-Covid-19 e ha sviluppato congelatori per piccole strutture sanitarie. L’azienda ha riferito di essere ora in grado di produrre più di 500 chili di ghiaccio secco all’ora nei magazzini statunitensi per lo stoccaggio e il trasporto dei vaccini. Questo ghiaccio verrà spedito dalla sede di Worldport Ups a Louisville, in Kentucky (centro-est), a ospedali, cliniche e centri sanitari in Canada e negli Stati Uniti.

Ore 06.00 – Il Brasile supera i 170mila morti e 6,1 milioni di contagi – Il Brasile ha superato i 6,1 milioni di casi confermati e 170.000 decessi legati al Covid-19 martedì. Lo rileva il ministero della Salute nell’ultimo bollettino. Il report della nazione sudamericana, una delle tre più colpite al mondo dalla pandemia di coronavirus insieme a Stati Uniti e India, indica che nelle ultime 24 ore si sono verificati 31.100 nuovi casi e 630 morti. Dal primo contagio, il 26 febbraio, e dalla prima morte, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese conta ora 6.118.708 casi confermati e un totale di 170.115 morti.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Russia, efficacia vaccino Sputnik V oltre 95% – Il vaccino russo Sputnik V ha superato il 95% di efficacia, dopo il secondo richiamo, raggiungendo lo stesso livello dei vaccini sviluppati da Pfizer e Moderna e superando quello di AstraZeneca. Lo ha annunciato con un comunicato il Fondo di investimenti diretti russo (Rdif), che finanzia la ricerca portata avanti dall’Istituto Gamaleya. “I dati preliminari sui volontari, 42 giorni dopo la prima iniezione (vale a dire 21 giorni dopo il secondo richiamo), mostrano un’efficacia superiore al 95%”, si legge nella nota. Su 14 mila volontari a cui è stato somministrato il vaccino, otto hanno contratto il Covid. Al 28esimo giorno dalla prima iniezione, avevano fatto sapere le autorità russe nei giorni scorsi, l’efficacia del vaccino era del 91,4%. La comunità scientifica aveva sollevato dubbi sui dati russi, anche perché basati su un campione troppo esiguo di volontari.

Coronavirus ultime notizie – Austria: no a richiesta Italia su chiusura impianti sci – L’Austria dice no alla richiesta dell’Italia di chiudere gli impianti sciistici a causa della pandemia di Covid-19. “Non otterremo nulla dalla richiesta avanzata dall’Italia di tenere chiusi i nostri impianti di risalita” ha detto la ministra del Turismo, Elisabeth Koestinger. “Le vacanze invernali in Austria saranno sicure, le nostre aziende dispongono già di concetti di sicurezza completi per le vacanze sugli sci”. Il ministro delle Finanze, Gernot Bluemel, invece, ha affermato: “Se l’Unione Europea vuole veramente pesare alle restrizioni per la stagione sciistica, dovrà assicurare l’80 per cento dei proventi, in linea con quanto prevede lo Stato austriaco in termini di risarcimento agli esercizi commerciali chiusi”.

Giappone supera la soglia dei 2mila decessi – Il Giappone ha superato la soglia dei 2mila morti (2.002) per Covid-19, dopo aver registrato otto nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute aggiornando a 134.639 il bilancio totale dei casi.

Spagna, a Natale limite di 6 persone – Il governo spagnolo ha proposto di limitare a sei persone le riunioni familiari e sociali che durante le vacanze di Natale e un coprifuoco dall’1 alle 6 il 24 e il 31 dicembre. Lo riporta El Pais. Nella bozza del documento del ministero della Sanità si legge inoltre che per gli incontri familiari si raccomanda di limitare la partecipazione ai conviventi.

Leggi anche: 1. Stretta sul Natale: governo verso limiti a spostamenti, no a vacanze sugli sci e veglioni / 2. Bologna, studenti Erasmus organizzano festino in casa: i vicini chiamano la polizia / 3. Beppe Sala attacca Regione Lombardia: “Sulla sanità, è tutto da rifare”

4. Covid, il vaccino Oxford/Astrazeneca ha un’efficacia media del 70% / 5. Vaccino anti-Covid, la lettera di Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso, contro di me un inferno mediatico senza precedenti” / 6. “In Puglia rischiamo una nuova Bergamo, dovremo scegliere chi intubare”: parla il presidente dei rianimatori

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Sopravvive a Covid, malaria, dengue e al morso di un cobra reale: l’incredibile storia di Ian Jones La nuova squadra di Joe Biden: tutti gli uomini (e le donne) del presidente vengono da Clinton e Obama L'Ungheria proibisce agli anziani di entrare nei negozi dopo le undici