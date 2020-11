Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Il bollettino di ieri sull’epidemia di Coronavirus in Italia ha rilevato il più alto numero di decessi della seconda ondata, pari a 853 vittime in 24 ore. Sono stati invece 23.232 i nuovi casi, a fronte di 188.659 tamponi effettuati: il rapporto positivi-tamponi è sceso al 12,31 per cento. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 25 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Speranza: “A tavola a Natale solo gli affetti più stretti” – Oggi ci sarà un incontro sul numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per il cenone e il pranzo di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della trasmissione Di Martedì. I posti a tavola, ha sottolineato il ministro, vanno “limitati agli affetti più stretti. Ragioneremo nelle prossime, anche domani c’è una riunione proprio su questo, sui numeri – ha proseguito – li valuteremo, visto che in Germania hanno scelto il numero 10. Ma il messaggio al netto del singolo numero è questo: è un momento in cui bisogna stare con le persone più care, ma si ridicano tutte le occasioni che non sono necessarie in cui il contagio si può diffondere”. Le messe di mezzanotte? “In questo momento c’è il coprifuoco dopo le 22 – ha risposto – faremo una valutazione sulla base dei dati epidemiologici dei prossimi giorni”.

Ore 06.30 – Scuola: confronto nel governo sulla riapertura il 9 dicembre – Oggi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione servirà a fare nuovamente il punto sulle misure anti-Covid, in vista del nuovo Dpcm. Nell’incontro presieduto oggi dal presidente del Consiglio si è affrontato il tema delle riaperture delle scuole. Ancora nessuna decisione presa ma si sta valutando l’ipotesi del 9 dicembre. A spingere è il ministro dell’Istruzione Azzolina ma, oltre al Cts, anche il premier – e lo ha spiegato ieri a ‘Otto e mezzo’ – è d’accordo sulla possibilità di andare in questa direzione.

Ore 06.00 – Sport, Spadafora: “Approvati in Cdm 5 decreti riforma su 6” – “Approvati in Consiglio dei Ministri cinque decreti di riforma dello sport: le tutele per i lavoratori sportivi, il professionismo femminile, l’accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l’abolizione del vincolo sportivo per i più giovani sostituito da un premio di formazione sono solo alcune delle norme che più mi rendono felice”. Lo annuncia il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sulla sua pagina Facebook. “Peccato non aver trovato un accordo sul ‘decreto uno’, che metteva ordine nei ruoli e nelle funzioni degli organismi sportivi. Domani, alle 11,30, la diretta Facebook della conferenza stampa di presentazione della riforma”, conclude.

Il bollettino della protezione civile – 853 morti in 24 ore: è questo il dato principale che emerge dall’ultimo bollettino sul Coronavirus in Italia diffuso dal Ministero della Salute e della Protezione Civile, illustrato dal Direttore Generale della prevenzione Giovanni Rezza nella conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica. 853 morti in un giorno, dunque, il dato più alto di decessi rilevato nel corso della seconda ondata, con 23.232 nuovi casi, ovvero 302 in più rispetto al bilancio di ieri, quando sono stati registrati 22.930 nuovi contagi e 630 morti, ma con 148.945 tamponi. Tra ieri e oggi i tamponi effettuati sono stati invece 188.659, e cioè 40mila in più. Qui il bollettino completo

Ippolito: “Vaccino italiano entro l’estate” – Entro l’estate del 2021 dovrebbe concludersi la fase 3 della sperimentazione del vaccino “made in Italy”, ovvero quello messo a punto dalla società biotecnologica ReiThera, attualmente in sperimentazione all’ospedale Spallanzani di Roma. Secondo quanto dichiarato all’Agi da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, “occorrono non meno di 8/9 mesi”, precisando che la fase 1 della sperimentazione “si dovrebbe chiudere entro gennaio 2021” e spiegando che, comunque, “stiamo dando il massimo per fare tutto al meglio nel minor tempo possibile”.

Fnomceo: 27 medici morti in 10 giorni, fermare strage – Sono 216 i medici morti per Covid-19 in Italia, 37 nella seconda ondata, a partire dal primo ottobre. Di questi ultimi, 18 erano medici di medicina generale o pediatri. E la crescita e’ esponenziale: negli ultimi 10 giorni 27 decessi: una media di quasi tre al giorno. “E’ ricominciata la strage degli innocenti, e, anche questa volta, è la medicina generale a pagare il prezzo più alto”. Parla senza mezzi termini il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli. Che sta per scrivere una lettera al Ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedergli di avviare, insieme, un monitoraggio di rischi e criticità.

Speranza rinnova le misure per Basilicata, Liguria e Umbria – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. Lo rende noto il ministero della Salute in una nota. L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Mattarella ha firmato il dl ristori ter – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena firmato il Decreto-legge recante: “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, cosiddetto Ristori ter.

