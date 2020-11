Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 58 milioni i casi di Coronavirus (Covid 19) accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 24 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 06.30 – Usa: via libera al Regeneron, da oggi le prime 30mila dosi – La terapia anticorpi Regeneron, utilizzata per curare Donald Trump e diventata nota dopo la guarigione lampo del presidente, sarà disponibile da oggi negli Stati Uniti con le prime 30 mila dosi. Lo ha annunciato il segretario alla Sanità, Alex Azar. La terapia ha ottenuto il via libera dalla Food and Drug Administration per essere utilizzata in pazienti dai 12 anni in su che mostrano moderati sintomi del Covid.

Ore 06.00 – Austria, test di massa 19-20 dicembre,”salvare il Natale” – In Austria il test di massa alla ricerca dei positivi asintomatici al coronavirus molto probabilmente inizierà il 19 e 20 dicembre perché, come sostiene il governo, è necessario “salvare il Natale”. È quanto stato deciso questa sera nel corso di una videoconferenza al quale hanno preso parte, tra gli altri, il cancelliere Sebastian Kurz (OeVP), il ministro della Salute, Rudolf Anschober (Verdi), il ministro dell’Istruzione, Heinz Fassmann (OeVO), il ministro della Difesa, Klaudia Tanner (OeVP), i governatori dei singoli Laender e i rappresentanti delle forze armate. In Austria, dove il contagio è sempre molto alto, fino al 6 dicembre è in vigore un ‘duro lockdown’. Il comparto istruzione, ovvero gli insegnanti, si sottoporranno al test il 5 e 6 dicembre in modo da poter riaprire le scuole il giorno 7. Seguiranno le forze dell’ordine. Per quanto concerne lo screening di massa, le forze armate dovrebbero occuparsi della logistica. I soldati austriaci hanno collaborato durante i test sulla popolazione in Slovacchia e lo scorso fine settimana in Alto Adige erano osservatori della vasta campagna di tamponi.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

I numeri in Francia continuano a calare, 13 mila casi – Calano in Francia, per il sesto giorno consecutivo, i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in unità di terapia intensiva, secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi che confermano il miglioramento della situazione ospedaliera. La Francia ha registrato 13.157 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (17.881 ieri e 22.882 due giorni fa). Il numero totale dei contagi è di 2,14 miliardi. Nell’ultimo giorno sono stati segnalati 215 decessi, (ieri erano stati 276 e 386 il giorno prima), per un totale di 48.732 decessi causati nel Paese dalla pandemia. Gli ospedali francesi hanno ricoverato 31.522 pazienti con Covid-19, con 4.491 in unità di terapia intensiva. Pur trattandosi di una riduzione minima rispetto ai 4.493 di ieri, è il sesto giorno consecutivo in cui il parametro cala. Allo stesso modo continua il calo del tasso di positività, che oggi è stato del 14%, dal 14,8% di ieri.

Covid, il vaccino Oxford/Astrazeneca ha un’efficacia media del 70% – Un tipo di dosaggio è risultato efficace al 90 per cento e un altro al 62 per cento, per questo la società farmaceutica ha calcolato una media di efficacia al 70 per cento. Qui la notizia completa.

Germania, 10.864 nuovi casi in 24 ore – La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore 10.864 nuovi casi di coronavirus, un dato parziale dal momento che nel fine settimana non tutti i Lander comunicano i dati. Lo riferisce il Robert Koch Institut. In totale la Germania ha registrato 929.133 contagi e 14.112 decessi legati al Covid. Le persone guarite sono 618.800 mentre altri 296.200 casi restano attivi. L’incidenza è pari a 140,7 casi ogni 100 mila abitanti.

Germania prevede avvio vaccinazioni a metà dicembre – Il governo tedesco prevede di avviare la campagna di vaccinazioni contro il Coronavirus a metà dicembre. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jens Spahn, in un’intervista a Rnd. “C’è ragione di essere ottimisti sull’approvazione di un vaccino in Europa quest’anno, cosi’ possiamo poi avviare la vaccinazione immediatamente”, ha detto Spahn, “ho chiesto che i lander abbiano i centri vaccinali pronti a essere operativi per metà dicembre. Credo che funzionerà”. Spahn non si sbilancia sul tempo che reputa necessario a vaccinare l’intera popolazione. “Ad ogni modo molti potenziali vaccini non richiedono un’intensa refrigerazione. Possono essere somministrati nello studio del medico di base, quindi si farà presto”. Se tutto andrà come previsto, prosegue il ministro, la Germania riceverà oltre 300 milioni di dosi del vaccino.

