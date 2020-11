Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mostra qualche segno di rallentamento la pandemia di Coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri ha registrato 22.930 nuovi positivi e un tasso di positività del 15,39%, ma a fronte di un numero relativamente basso di tamponi (148.945) come spesso accade nel weekend. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 24 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Gualtieri: “Risorse reddito cittadinanza con scostamento 2021” – “Sarà necessario integrare ulteriormente” le risorse per il Reddito di cittadinanza “e ciò avverrà in sede di scostamento 2021”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra.

Ore 06.15 – Campania: scuola dell’infanzia in presenza da mercoledì – Da mercoledì 25 è consentito in Campania il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché per la prima classe delle scuole primarie. Lo dispone un’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca sulla base dell’andamento della curva epidemiologica rilevata dall’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19. E’ demandato alle Asl territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza. Continua poi lo screening su base volontaria per il resto della popolazione scolastica (dalla seconda classe della primaria alla prima media), come pure la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e relativi familiari. E’ dato altresì mandato all’Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio. L’ordinanza ribadisce poi che salvo quanto disposto nella stessa, restano invece ferme le disposizioni inserite nel dpcm del 3 novembre. Agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fatto obbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ore 06.00 – Mattarella ha firmato il dl ristori ter – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena firmato il Decreto-legge recante: “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, cosiddetto Ristori ter.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Stretta sul Natale: governo verso limiti a spostamenti, no a vacanze sugli sci e veglioni. Nessun veglione né vacanze sulla neve: per evitare una terza ondata a gennaio, il governo si appresta a varare regole stringenti per il periodo natalizio e pre-natalizio, attraverso il nuovo Dpcm previsto dopo il 3 dicembre. L’esecutivo punta ad un Natale in famiglia (senza cenoni né feste) e non è esclusa la possibilità di una nuova stretta, se sarà necessario, a ridosso del 25 dicembre. Qui tutte le misure.

Vaccino anti-Covid, la lettera di Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso, contro di me un inferno mediatico senza precedenti” – Il professore di Microbiologia dell’università di Padova torna sulle sue parole a proposito del vaccino anti Covid in una lettera inviata al Corriere della Sera. Qui la notizia completa.

Il bollettino della Protezione civile – È di 796.849 persone attualmente positive (-9.098), 50.453 morti (+630), 584.493 guariti (+31.395), per un totale di 1.431.795 casi (+22.930), il bilancio inerente l’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 796.849 attualmente positivi, 34.697 (+418) sono ricoverati in ospedale, 3.810 (+9) necessitano di terapia intensiva, mentre 758.342 (-9.525) si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati oggi è di 148.945, contro i 188.747 di ieri e i 238.077 dell’altroieri. Il rapporto positivi/tamponi sale dal 15,01 per cento di ieri al 15,39 per cento di oggi. Per quanto riguarda le singole Regioni, ancora una volta la più colpita è la Lombardia (+5.289), seguita da Veneto (+2.540), Emilia-Romagna (+2.347), Lazio (+2.341), Campania (+2.158) e Piemonte (+1.730). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi casi. Qui il bollettino completo.

L’intervista di Conte a Otto e Mezzo: “Per Natale misure ad hoc. Forza Italia rimane all’opposizione. Piano italiano Recovery Fund a febbraio” – “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse”, lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nel corso del programma di La7 Otto e Mezzo. “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile”, ha dichiarato Conte. Il premier ha poi parlato delle vacanze sulla neve “incontrollabili”, motivo per cui l’esecutivo ha deciso di chiudere gli impianti sciistici al fine di evitare assembramenti nelle località vacanziere invernali. Ma sul “protocollo natalizio”, il primo ministro starebbe lavorando insieme agli altri leader europei. “Con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo”, ha dichiarato a La7. Qui l’intervento completo del premier.

