Acqua alta Venezia: oggi, venerdì 15 novembre 2019, è previsto l’arrivo di una nuova marea

Continua l’emergenza acqua alta a Venezia: oggi, venerdì 15 novembre 2019, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova marea che dovrebbe raggiungere il suo picco massimo intorno alle 11 del mattino quando dovrebbe toccare i 160 centimetri.

A dichiararlo è il Centro maree di Venezia, che su Twitter ha anche diffuso il bollettino relativo alle giornate di sabato 16 e domenica 17 durante le quali il livello dell’acqua dovrebbe raggiungere rispettivamente i 110 e i 120 centimetri.

Anche per la giornata di oggi è stata disposta la chiusura delle scuole sia nella città che nelle isole, così come in molte altre regioni d’Italia dove è previsto un peggioramento delle condizioni meteo.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Le sirene d’allarme sono risuonate sia alle 6,30 che alle 8,30, mentre intorno alle 9 piazza San Marco risultava già allagata. A causa della marea, i vaporetti sono stati costretti a variazioni di percorso.

Acqua alta a Venezia: le impressionanti immagini della mareggiata record | FOTO | VIDEO

Intanto continua la conta dei danni dopo la marea record che nella serata di martedì 12 novembre ha toccato il livello record di 187 centimetri, seconda soltanto ai 194 centimetri raggiunti con l’alluvione del 1966.

Maltempo, Venezia: l’acqua alta raggiunge i 187 centimetri. Il sindaco: “Un disastro”

Secondo quanto dichiarato dai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato oltre 500 interventi da quanto è iniziata la crisi, la situazione è in miglioramento, ma le operazioni di smaltimento dei detriti accumulati a causa della mareggiata vanno comunque a rilento a causa dell’acqua che si accumula a quella precedente.

#AcquaAltaAVenezia, continua il lavoro dei #vigilidelfuoco per ripristinare la sicurezza in laguna, 500 gli interventi per prosciugamenti e recupero di natanti. Situazione in miglioramento: nelle immagini il sorvolo di #oggi sull’isola di #Pellestrina (VE)#14novembre 15:30 pic.twitter.com/XTEGYdkOL9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 novembre 2019

Diversi i disagi per i cittadini, specialmente quelli del centro storico e dell’isola di Pellestrina, tra le zone più colpite dall’acqua alta, alle prese con numerosi problemi, che vanno dalla chiusura dei supermercati alla malfunzionamento dei bancomat sino ai disguidi elettrici.

Acqua alta a Venezia, Vigili del Fuoco a TPI: “Cittadini arrabbiati per il maledetto Mose mai finito”

Continua, inoltre, la messa in sicurezza del patrimonio artistico della città, parzialmente danneggiato dall’arrivo dell’acqua alta. In particolare, preoccupano le condizioni della basilica di San Marco, la cui cripta è stata completamente allagata nella serata di martedì 12.

Venezia: la basilica di San Marco ha subito gravi danni in seguito alla mareggiata record. Il Procuratore: “A un passo dall’apocalisse” | FOTO

Il Cdm dichiara lo stato di emergenza e stanzia i primi 20 milioni di euro

Dopo aver effettuato un ulteriore sopralluogo nella mattinata di ieri, giovedì 14 novembre, il premier Conte è rientrato a Roma dove, nel primo pomeriggio, si è tenuto un Consiglio dei ministri.

Sto rientrando di corsa a Roma dopo avere constatato di persona i danni che il maltempo ha provocato a #Venezia. Ho visitato anche l’isola di Pellestrina, una delle zone più danneggiate dall’acqua alta.

Nel pomeriggio avremo un CdM proprio su questo: https://t.co/tThAqlvZaU pic.twitter.com/KBq1SLHfIg — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 14 novembre 2019 Potrebbero interessarti Allerta meteo in Italia, scuole chiuse in molti comuni Il baciamano del carabiniere a Ilaria Cucchi dopo la sentenza Napoli, troupe di La7 presa a calci mentre tenta di intervistare il cantante Tony Colombo

Il Cdm ha dato il via libera alla dichiarazione dello stato di emergenza per Venezia e stanziato i primi 20 milioni di euro “a sostegno della città e della popolazione”.

Venezia, il Cdm stanzia i primi 20 milioni di euro e dà l’ok allo stato di emergenza

Marea a Venezia: continuano le polemiche sul Mose

Non si arrestano, invece, le polemiche sul Mose, l’opera ingegneristica progettata per bloccare le mareggiate ma non entrata ancora in funzione nonostante i miliardi spesi fino ad ora. Il premier Conte ha assicurato che l’opera verrà completata, mentre il ministro delle Infrastrutture De Micheli ha affermato che serviranno ancora 400 milioni di euro per completare l’opera.

Che cos’è il Mose, a che punto è e cosa c’entra con l’acqua alta a Venezia

Nella giornata di ieri, intanto, è stata nominato il nuovo super commissario al Mose: si tratta di Elisabetta Spitz (qui il suo profilo), ex direttore dell’Agenzia del Demanio.

Venezia, Sgarbi a TPI: “In Italia la bellezza non conta un ca**o e la corruzione è più importante di tutto”

“Venezia in ginocchio? Colpa del cambiamento climatico. Agite prima che sia tardi”: Luca Mercalli a TPI