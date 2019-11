Venezia, il Cdm stanzia i primi 20 milioni di euro e dà l’ok allo stato di emergenza

Arrivano le prime risposte della politica dopo l’emergenza maltempo che ha messo in ginocchio la città di Venezia. Il Consiglio dei ministri di oggi, 14 novembre, ha dato l’ok allo stato di emergenza per le aree del Veneto più colpite e ha stanziato i primi 20 milioni per Venezia.

“Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per #Venezia. Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia”. Così il premier Giuseppe Conte su Twitter.

Nel corso del Cdm si è discusso anche dell’emergenza maltempo a Matera. Il ministro Roberto Speranza avrebbe sollecitato la massima attenzione per la città, capitale europea della cultura. Secondo quanto riporta l’ANSA, sarebbe emersa la disponibilità del governo ad affrontare il dossier, non appena arrivasse la richiesta formale della Regione Basilicata, di dichiarare lo stato d’emergenza anche in questo caso.

